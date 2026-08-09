Şi maimuțele au „animale de companie”. Cercetătorii au descoperit că acestea le adoptă şi le îngrijesc ca pe puii lor

2 minute de citit Publicat la 14:00 09 Aug 2026 Modificat la 14:00 09 Aug 2026

Maimuțele dezvoltă relații surprinzătoare cu animale din alte specii. Foto: Getty Images

Maimuțele nu interacționează cu alte animale doar pentru a se hrăni sau a se apăra de prădători. Un nou studiu arată că unele primate dezvoltă relații surprinzătoare cu animale din alte specii, pe care le mângâie, le îngrijesc, se joacă alături de ele și, în unele cazuri, chiar le adoptă, scrie The Conversation.

Cercetarea reunește 427 de cazuri documentate, observate între anii 1970 și 2025, și sugerează că aceste comportamente sunt mult mai răspândite decât se credea până acum.

Totul a pornit de la o observație neașteptată

Autorul principal al studiului povestește că primul indiciu a apărut într-o grădină zoologică din Shanghai, unde a observat un gibon cu obraji albi ținând în brațe și mângâind un șoarece care intrase în țarcul său. Animalul nu încerca să îl alunge și nici să îl mănânce, ci îl trata cu o grijă neașteptată.

Mai târziu, în timpul cercetărilor desfășurate în sud-vestul Chinei, specialistul a observat maimuțe cu nas cârn încercând în mod repetat să se urce pe spinarea unor porci domestici, într-un comportament care părea mai degrabă o joacă decât o confruntare.

Aceste episoade i-au determinat pe cercetători să adune observații similare din studii științifice, fotografii și înregistrări video realizate de primatologi din întreaga lume.

Cu cine se împrietenesc maimuțele

Analiza a identificat interacțiuni între 88 de specii de primate și 127 de specii de animale.

Lista este surprinzător de variată și include oi, cerbi, porci domestici, câini, pisici, bufnițe, șopârle, broaște râioase și chiar insecte.

Cele mai frecvente comportamente au fost joaca și toaletarea reciprocă, însă cercetătorii au documentat și situații în care primatele au transportat animale din alte specii, le-au împărțit hrana sau le-au adoptat temporar.

În cele mai multe cazuri, inițiativa aparținea maimuțelor.

Exemple care i-au uimit pe cercetători

Printre cele mai cunoscute cazuri se numără cel al macacilor japonezi care toaletează cerbi sika și chiar se urcă pe spinarea acestora, o relație pașnică observată de-a lungul mai multor ani.

Alte exemple sunt și mai neobișnuite: un langur care mângâia o veveriță, o gorilă mascul care ținea cu grijă în brațe un pui de galago, un bonobo care proteja un pui de mangustă sau macaci care îngrijeau câini fără stăpân.

Într-o grădină zoologică din Israel, o femelă de macac, pe nume Niv, a adoptat în 2017 o găină și s-a comportat cu ea ca și cum ar fi fost propriul pui.

Cercetătorii au identificat inclusiv cazuri în care o maimuță capucin a adoptat un marmoset, relația dintre cele două animale durând mai multe săptămâni.

Nu toate relațiile sunt prietenoase

Deși multe dintre aceste interacțiuni seamănă cu adevărate prietenii, cercetătorii avertizează că realitatea este mai complexă.

Au fost observate și situații în care primatele au luat pui ai altor specii din grupurile lor, iar uneori îngrijirea necorespunzătoare s-a soldat cu rănirea sau chiar moartea animalului. Într-un număr redus de cazuri au fost documentate și comportamente agresive.