Povestea lui Milo, calul orb care a învățat „Braille ecvestru” după ce și-a pierdut vederea şi încearcă să ajungă campion

Milo a fost retras din competiții după ce a orbit în 2023. Foto: Facebook / Megan Share

Un cal care și-a pierdut vederea în urma unei infecții oculare se pregătește să concureze din nou pentru titlul de campion la dresaj, după ce a învățat să se orienteze folosindu-se de atingere, auz și comenzile călărețului, potrivit The Sun.

Milo, un cal din rasa Appaloosa, a fost retras din competiții după ce a orbit în 2023. Calul în vârstă de 15 ani a revenit însă în concursuri anul trecut și a câștigat pentru a opta oară competiția de la Royal Windsor Show.

În acest an, Milo a obținut noi victorii, după ce a învățat să combine comenzile primite de la călăreț cu auzul și senzațiile transmise prin copite pentru a se orienta în timpul probelor.

Proprietara sa, Megan Share, în vârstă de 28 de ani, spune că Milo folosește inclusiv senzația solului de sub copite pentru a-și da seama de ceea ce se află în jurul lui.

„El interpretează presiunea pe care o exercit asupra lui, dar folosește și propria presiune a copitelor asupra solului pentru a-și da seama de spațiul din jur. Își folosește auzul și simțul tactil al picioarelor pentru a simți solul. Este ca o tehnică Braille”, a explicat Megan.

Milo, calul orb, și stăpâna lui, Megan Share. Foto: Facebook / Megan Share

Potrivit proprietarei, pierderea vederii i-a făcut auzul mai ascuțit, iar calul a devenit mai atent la ceea ce se întâmplă în jurul său.

„Este, de asemenea, mult mai atent și reacționează mai repede, deoarece auzul său este mai dezvoltat ca urmare a pierderii vederii”, a spus ea.

Megan, care deține o școală de echitație în Kidderminster, Worcestershire, se pregătește acum pentru următoarele competiții importante la care Milo ar urma să participe: Horse of the Year Show și London International Horse Show, programate mai târziu în acest an.

Pentru proprietara sa, performanțele calului sunt cu atât mai impresionante cu cât Milo continuă să concureze la un nivel ridicat în ciuda handicapului.

Este pur și simplu extraordinar că nu a lăsat orbirea să-l împiedice să fie un concurent de dresaj de talie mondială, susține Megan.

„Sunt extrem de mândră de el. Nu cred că mai există vreun cal orb care să concureze la acest nivel în lume”, a adăugat ea.