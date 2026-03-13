Situație sfâșietoare pentru o familie de români blocată cu un cățel în Abu Dhabi. "Nu-l putem abandona, e ca și copilul nostru"

O familie cu un copil și un cățel de talie mică e blocată în Abu Dhabi pentru că nu sunt lăsați să ia câinele cu ei, un bichon. FOTO: colaj foto arhiva personală/Profimedia Images

O familie cu un copil și un cățel de talie mică e blocată în Abu Dhabi pentru că nu sunt lăsați să ia câinele cu ei, un bichon. De două săptămni nu mai dorm nopțile, copilul care e mic face atacuri de panică. Au luat de trei ori bilete la zboruri care s-au anulat. Deși au un minor, pentru că spun că nu pleacă fără câine, nu sunt considerați prioritate. Îşi pun speranţa într-un zbor de repatriere de la MAE.

Familia încearcă încă din 28 februarie să găsească o soluție pentru a pleca în siguranță, însă a avut deja trei zboruri anulate. Pentru că refuză să își abandoneze câinele, nu este considerată caz prioritar pentru evacuare, deși în grup se află și un minor.

Femeia a povestit că, în această săptămână, cu ajutorul companiei la care lucrează soțul ei, familia a reușit să plece pentru câteva ore în afara orașului Abu Dhabi, pentru că le era frică să stea acolo. "Săptămâna aceasta, cu ajutorul companiei la care lucrează soțul, am reușit să plecăm la trei ore în afara orașului Abu Dhabi, deoarece atât eu, cât și copilul am început să facem atacuri de panică", a spus ea.

Situația s-a agravat într-una dintre seri, când a ieșit cu câinele la plimbare și a fost emisă o alertă. Femeia spune că momentul a fost traumatizant pentru copil, care a intrat în panică.

Familia a încercat să găsească variante de plecare cu zboruri comerciale, însă opțiunile sunt limitate de regulile privind transportul animalelor în cabină. Femeia spune că are un bichon maltez de 5 kilograme, aflat în familie de când avea trei luni, și că puține companii acceptă câini de talie mică la bord.

Primul zbor, operat de Turkish Airlines, a fost anulat pe 9 martie, iar familia încă încearcă să își recupereze banii.

Au luat apoi un alt bilet la Etihad, pe ruta către Zurich, însă și acesta a trebuit anulat din cauza escalei și a faptului că a doua companie aeriană nu accepta animale de companie.

Ulterior, familia a cumpărat bilete pentru un zbor spre Grecia, dar și acesta a fost anulat. "

În opinia femeii, singura soluție reală rămasă este un ajutor din partea autorităților române, printr-un zbor de repatriere care să permită și transportul câinelui. "Este foarte complicată procedura cu cățelul. Ca să poți zbura cu cățelul în cabină, de exemplu, la Etihad trebuie să dai un email cu șase zile înainte de zbor, ei îți rezervă locul, după care trebuie să obții un fit to fly permit de la un medic veterinar avizat, care este valabil 10 zile", a explicat ea.

Femeia spune că documentul medical pe care îl are deja expiră pe 15 martie. În plus, este necesar și un permis de export care se obține din Emirate, însă pentru acesta trebuie făcută o vizită la un medic veterinar autorizat aflat lângă aeroport, în zona cargo, cu cel mult 72 de ore înaintea zborului. "Practic este o expunere când te duci în zona aeroportului, pentru că din păcate se țintește această zonă și nu ai siguranța că vei putea să urci în avion", a spus ea.

Ea a mai afirmat că, la un moment dat, un medic i-ar fi spus că eutanasia animalului ar fi o soluție mai ușoară decât abandonul. Ideea este însă de neconceput pentru familie.

Familia trebuie să revină în Abu Dhabi după expirarea cazării temporare, iar această perspectivă îl sperie în mod deosebit pe copil. "Mâine trebuie să ne întoarcem în Abu Dhabi pentru că ne expiră cazarea aici și băiețelul ne roagă să nu ne întoarcem acolo, pentru că exploziile au început să fie din ce în ce mai puternice ca volum”, a relatat femeia.

Ea spune că a cerut în repetate rânduri sprijin de la Ministerul Afacerilor Externe și de la ambasadă, însă i s-ar fi transmis că familia trebuie să încerce în continuare să se descurce pe cont propriu. Potrivit mărturiei sale, prioritare sunt alte categorii de persoane. "Am tot sunat la MAE, la ambasadă, cerând ajutor și ni s-a recomandat să ne descurcăm pe cont propriu, pentru că prioritate sunt minorii neînsoțiți, cazurile urgente de sănătate, turiștii care au rămas fără bani și apoi rezidenții”, a spus ea. "Și am tot insistat pe ideea că am un copil minor, este cetățean român, are dreptul și el.”

Varianta lăsării câinelui într-un hotel pentru animale sau într-un centru specializat nu este posibilă, spune femeia. Pe de o parte, locurile ar fi deja ocupate, iar pe de altă parte, câinele are 12 ani, probleme cardiace și un nivel ridicat de anxietate: "Cățelul meu are 12 ani, are un B1, o boală mitrală, este foarte anxioasă, ea este lipită, este umbra mea. Dacă eu aș lăsa-o în orice centru, sau un cargo ceva, pentru ea echivalează cu moartea.”

Pentru femeie, abandonarea animalului nu este o opțiune. "Eu nu aș putea să trăiesc cu acest lucru. Este ca și când mi-aș abandona un copil. Pentru mine, cățelușa mea este parte din familie”, a spus ea.

În lipsa unui sprijin concret, familia continuă să caute variante comerciale de plecare, inclusiv printr-un zbor spre München, deși femeia spune că ideea de a reveni în Abu Dhabi și de a se apropia din nou de aeroport îi provoacă teamă. "Tot sper și tot sper. Acum mă uitam pe un zbor către München și încercam să ne facem curaj să plecăm mâine, deși trece chiar prin baza militară pe care o țintesc cei din Iran”, a spus ea. "Încercăm să ajungem acolo, în Abu Dhabi, în ideea în care poate, dacă nu zborul acesta, unul cu șapte zile înainte, ca să respectăm procedura, să fiu mai aproape de aeroport și să fac toate formalitățile pentru cățel.”

Femeia mai spune că presiunea psihică a devenit greu de suportat și pentru ea. Soțul i-ar fi propus să plece măcar ea împreună cu copilul, însă ideea de a urca singură într-un avion, în actualele condiții, o sperie. "Eu vreau să îmi țin familia unită. Soțul spunea să plec cu copilul, dar îmi este și frică totodată să mă urc într-un avion”, a mărturisit ea.

În ultima discuție cu reprezentanții autorităților, spune ea, i s-ar fi transmis din nou că trebuie să caute un zbor comercial individual, deși anterior i s-ar fi spus că familia va fi pusă pe o listă prioritară.

Femeia spune că banii pentru biletele anulate se recuperează greu, iar unele companii au termen de până la 30 de zile pentru rambursare. "Asta înseamnă undeva la 3.300 și ceva de dirhami, care nu este o sumă foarte mică, înseamnă aproape 4.000 de lei”, a spus ea, referindu-se la unul dintre zborurile anulate. "De la Etihad, pentru zborul anulat cu Grecia, încă nu am primit banii, și acela a fost pentru noi aproape 2.000 de euro. Cățelul plătește 1.500 de dolari dacă este acceptat.”