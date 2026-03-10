Aventura incredibilă a unor români plecați să vadă leoparzii de zăpadă în Pakistan. Azi au fost repatriați după o misiune de 48 de ore

Cinci români plecați să vadă leoparzii de zăpadă au fost evacuați de urgență din Pakistan. FOTO Facebook Septimiu Bizo

Cinci români plecați să vadă leoparzii de zăpadă au fost evacuați de urgență din Pakistan. Grupul se afla într-o zonă izolată din nordul țării, devenită sensibilă din punct de vedere al securității. Operațiunea de repatriere a durat peste 48 de ore.

Cei cinci cetățeni români plecaseră în nordul Pakistanului pentru o expediție de observare a leoparzilor de zăpadă. Ei au fost evacuați și repatriați în urma unei operațiuni desfășurate de Ambasada României la Islamabad, cu sprijinul autorităților pakistaneze, a scris ambasadorul României în Pakistan, Dan Stoenescu.

Stoenescu a povestit marți, într-o postare pe Facebook, despre operațiunea de repatriere a grupului de români aflați în Valea Ushe, din regiunea Gilgit-Baltistan, o zonă izolată din munții Karakoram.

Regiunea respectivă este formată din vârfuri de peste 7.000 de metri și este considerată în prezent sensibilă din punct de vedere al securității. Stoenescu a explicat că, în contextul evoluțiilor regionale, relocarea și întoarcerea imediată a celor cinci români au devenit o prioritate. Ambasadorul a legat această deteriorare atât de conflictele din Orientul Mijlociu, cât și de problemele de securitate de la frontiera dintre Pakistan și Afganistan.

Dan Stoenescu a precizat că cei cinci români intraseră în Pakistan pe 24 februarie și au contactat recent Ambasada României la Islamabad pentru a cere sprijin în vederea evacuării din zonă și a revenirii acasă. El a menționat că ambasada nu fusese informată anterior despre prezența lor în acea regiune.

În colaborare cu administrația locală din Gilgit-Baltistan, poliția locală și reprezentanți ai armatei pakistaneze, ambasada a reușit să îi localizeze și să îi evacueze în siguranță pe traseul Valea Ushe – Gilgit - Islamabad. Ambasadorul a spus că operațiunea a durat mai bine de 48 de ore.

Ulterior, cei cinci români au fost îmbarcați în siguranță într-un zbor Islamabad–Istanbul și se aflau în drum spre Cluj-Napoca.

Unul dintre cei cinci români evacuați, Septimiu Bizo, a descris la rândul său experiența într-o postare publicată pe Facebook după salvare. El a vorbit despre aventura grupului din care a făcut parte în nordul Pakistanului, în Gilgit-Baltistan, spunând că a văzut locuri fascinante, animale incredibile și a cunoscut oameni deosebiți.

În postările din ultimele zile de pe Facebook, Bizo a povestit că grupul plecase în Pakistan într-o expediție dedicată căutării leopardului zăpezilor în Karakoram. În 6 martie, Septimiu Bizo scria pe Facebook că aventura de căutare a leoparzilor de zăpadă se apropie de final și că, după șapte zile, a putut să îi vadă.

Într-o altă postare, din 1 martie, el anunța că imagini cu un leopard de zăpadă fuseseră surprinse de o cameră video montată în zonă.

Cu doar câteva zile înainte, pe 25 februarie, Septimiu Bizo publica imagini și impresii din Valea Hunza, aflată pe Karakoram Highway, șoseaua spectaculoasă care traversează munții și ajunge până în China. El descria peisajele ca fiind incredibile și vorbea despre bunătatea oamenilor și mâncarea tradițională din zonă.