Puii de koala rămași fără mamă strâng în brațe jucării de pluș. Imagini emoționante din Australia, care amintesc de fenomenul Punch

Puii de koala rămași fără mamă își găsesc alinarea în jucării de pluș. FOTO: Profimedia Images

Imagini emoționante care amintesc de fenomenul Punch au fost surprinse în Queensland, Australia, unde puii de koala rămași orfani după moartea mamelor lor strâng în brațe „prieteni” de pluș care îi ajută să se simtă în siguranță.

Imaginile surprinse într-un centru de îngrijire au emoționat iubitorii de animale și amintesc de povestea lui Punch, puiul de macac care a cucerit publicul din întreaga lume pentru că merge peste tot cu un urangutan de pluș.

Rachel Connolly, salvatoare de animale sălbatice din Queensland, are grijă zi de zi de puii de koala rămași fără mamă. Sub supravegherea ei, micuții se refac treptat și învață din nou să aibă încredere în mediul din jur.

Rachel lucrează cu animale sălbatice de zece ani, iar în ultimii șase ani s-a concentrat în special pe îngrijirea urșilor koala. Experiența acumulată a ajutat-o să înțeleagă cât de important este, pentru acești pui vulnerabili, să simtă siguranță și apropiere într-o perioadă marcată de pierdere.

Puii care și-au pierdut mamele țin în brațe koala de pluș sau ursuleți de jucărie, pentru a simți un tip de confort asemănător celui oferit de mamă. Gestul îi liniștește și îi ajută să se adapteze mai ușor la noua lor viață.