O salamandră care a petrecut iarna în galeriile barajului Râușor a ieșit din hibernare: "Se pregătește să-și părăsească «refugiul»"

O salamandră care a petrecut iarna în galeriile barajului Râușor a ieșit din hibernare. Sursa colaj foto: Facebook/Apele Române Argeș-Vedea

O salamandră de foc care a petrecut iarna în galeriile barajului Râuşor a ieşit din hibernare, a anunţat, sâmbătă, Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Argeş-Vedea, potrivit Agerpres. "Se pregătește să-și părăsească «refugiul». Să privim cu respect spre acești mici supraviețuitori care ne reamintesc, de puterea naturii", au transmis oficialii.

"Trezirea la viață în galeriile barajului Râușor: de la hibernare, la primăvară! În timp ce soarele de primăvară începe să topească zăpada de pe versanții Munților Iezer-Păpușa, în adâncurile barajului Râușor se dă deșteptarea!

Mica noastră locatară, salamandra de foc, care și-a petrecut iarna la adăpostul pereților groși de beton, se pregătește să-și părăsească «refugiul». Galeriile barajului i-au oferit o temperatură constantă și protecție împotriva gerului", se arată într-o postare de pe contul de Facebook al ABA Argeş-Vedea.

Conform aceleiaşi surse, salamandra a simţit schimbarea presiunii şi creşterea uşoară a temperaturii, după mai multe luni în care metabolismul i-a fost redus la minimum.

"Mai mult decât o construcție hidroenergetică, Râușorul s-a dovedit a fi un aliat neașteptat al biodiversității, oferind adăpost sigur atunci când natura de afară a fost ostilă. Să privim cu respect spre acești mici supraviețuitori care ne reamintesc, de puterea naturii!", se mai menţionează în postare.

Amenajarea hidrotehnică Râuşor de pe râul Târgului se află în patrimoniul şi exploatarea ABA Argeş-Vedea. Construcţia obiectivului hidrotehnic a început în anul 1977, în 1986 fiind pus în funcţiune. Barajul de anrocamente, cu zone de filtru din balast sortat şi nucleu de argila, are înălţimea de 120 de metri şi deschiderea la coronament de 380 de metri.