20 de cămile au fost descalificate de la un concurs de frumusețe din Oman, pentru intervenții estetice. Aveau Botox și silicon

Cămile la un concurs organizat în Emiratele Arabe Unite FOTO: Getty Images

În ultimii ani, concursurile tradiționale de frumusețe pentru cămile au devenit evenimente controversate din cauza utilizării tot mai frecvente a procedurilor cosmetice pentru a crește șansele de câștig. În țări arabe precum Omanul, aceste competiții sunt foarte populare, iar crescători de cămile din toate părțile lumii își aduc cele mai aspectuoase exemplare pentru a avea șansa la titlul, însă evenimentele au fost marcate de scandaluri care au implicat diverse proceduri estetice.

În arenele aurite ale concursurilor de frumusețe pentru cămile din Oman, frumusețea a fost întotdeauna o afacere serioasă. Dar în februarie, la Concursul de Frumusețe pentru Cămile 2026, desfășurat la Al Musanaa, căutarea cămilei perfecte a dat din nou peste un obstacol deja cunoscut. 20 de concurente au fost descalificate pentru că inspectorii veterinari au descoperit că fuseseră „îmbunătățite”, potrivit Forbes.

Au fost utilizate injecții cu acid hialuronic pentru a evidenția buzele acelea pline și țuguiate, fillere dermice și silicon pentru un profil nazal mai ferm, botox pentru a netezi fața, ceară siliconică pentru a umfla cocoașa exact cât trebuie, hormoni pentru a defini musculara.

Organizatorii, sub egida Camel Club și a Federației Omanite de Curse pentru Cămile, au reacționat cu indignare: „Suntem hotărâți să oprim orice act de manipulare și înșelăciune în înfrumusețarea cămilelor”. Aceștia au promis „sancțiuni stricte pentru cei care recurg la astfel de practici”.

Concursurile de frumusețe pentru cămile includ patru categorii principale: blana, gâtul, capul și cocoașa. Juriul caută păr lucios, cu o culoare bine definită, un gât lung și elegant, un cap mare cu buze pline și căzute, armonizate cu gene lungi și închise la culoare, precum și o cocoașă bine conturată, cu o postură excelentă.

Nu este, însă, prima dată când regatul cămilelor se află în centrul unui astfel de scandal. În 2018, la Festivalul Cămilelor Regele Abdulaziz din Arabia Saudită - „Super Bowl”-ul concursurilor de acest gen, cunoscut drept Miss Camel - mai mult de zece participante au fost descalificate după ce li s-au descoperit buze injectate cu fillere și toxină botulinică. Crescătorii apelaseră, se pare, la aceiași veterinari discreți care odinioară se ocupau de cai de curse, dar care își orientaseră activitatea către mai profitabilul univers al deșertului.

Apoi, în 2021, a venit șocul cel mare: peste patruzeci de cămile au fost eliminate din același spectacol saudit pentru un arsenal de îmbunătățiri estetice.

Fondurile de premiere la acest concurs depășesc frecvent 66 de milioane de dolari, iar când miza este atât de mare, atuurile naturale ale unei cămile pot părea insuficiente.

Ceea ce face aceste scandaluri atât de picante este ciocnirea dintre ritualul străvechi și vanitatea modernă. Concursurile de frumusețe pentru cămile nu sunt simple târguri de animale, ci adevărate spectacole culturale, celebrări ale genealogiei pure, ale moștenirii beduine și ale puterii discrete a averilor transmise din generație în generație și investite în animale cu patru picioare.

În Oman, ca în întregul Golf, o cămilă de top este mai puțin un animal și mai mult o clasă de active: cu pedigree atent documentat, antrenată obsesiv și prezentată în fața unor jurați care punctează totul, de la poziția urechilor la mers. Câștigătoarele nu pleacă acasă doar cu o panglică; ele aduc prestigiu, drepturi de reproducere și, în unele cazuri, mașini sau premii în bani care ar stârni invidia unui sportiv de top.

Injectarea cămilelor cu fillere dermice nu este doar o distracție; în spatele fenomenului se află implicații macroeconomice serioase și acte de cruzime față de animale. Economia concursurilor de frumusețe pentru cămile este în plină expansiune: o industrie de milioane care atrage crescători, turiști și investitori din Riyadh până la Muscat, alimentând totul, de la furnizori specializați de hrană până la lodge-uri de lux în deșert. Scandalurile de manipulare amenință nu doar integritatea competițiilor, ci și însăși valoarea de brand a „excelenței arabe autentice”.

Utilizarea substanțelor cosmetice precum Botox, acid hialuronic, fillere dermice, silicon și hormoni la cămile prezintă riscuri semnificative pentru sănătatea animalelor, depășind cu mult orice câștig estetic temporar. Experții veterinari semnalează îngrijorări imediate, inclusiv durere la locul injectării, infecții, umflături, vânătăi, necroză tisulară și formarea de abcese, adesea agravate atunci când procedurile sunt realizate de persoane necalificate, fără sterilizare sau supraveghere adecvată.

Botoxul, destinat relaxării mușchilor faciali pentru un bot mai plin sau un profil cranian mai amplu, poate paraliza nervi esențiali pentru hrănire și adăpare, provocând suferință și potențială malnutriție. Fillerele dermice și siliconul implică riscuri de inflamație cronică, formare de granuloame sau migrare a materialului, în timp ce injecțiile hormonale - precum testosteronul sau hormonii de creștere - perturbă fiziologia naturală, cauzând infertilitate (în special la femele), scăderea producției de lapte, modificări comportamentale, dezechilibre musculare și probleme endocrine pe termen lung. Aceste intervenții, realizate frecvent în secret pentru a evita detectarea, induc suferință inutilă și compromit funcțiile senzoriale, mobilitatea și starea generală de bine a cămilelor, determinând organizațiile pentru protecția animalelor să le condamne drept manipulări crude și lipsite de etică ale unei specii deja împovărate de așteptări culturale cu miză ridicată.