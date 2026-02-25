Oamenii s-au mobilizat masiv pentru doi pui de vidră găsiți slăbiți și bolnavi pe un câmp

Doi pui de vidră au fost găsiți slăbiți și vulnerabili pe un câmp din West Suffolk, în Marea Britanie FOTO: Facebook/ South Essex Wildlife Hospital

La câteva zile după ce au fost salvați de pe un câmp inundat, doi pui de vidră sunt într-o stare foarte bună, anunță fondatoarea unui spital pentru animale sălbatice.

Puii - slăbiți și vulnerabili - au fost găsiți la începutul lunii de o persoană, pe un câmp din West Suffolk, în Marea Britanie, potrivit BBC.

Abia se puteau târî și s-a presupus că rămăseseră fără mamă după ce râul a ieșit din matcă și i-a luat de lângă ea.

După două săptămâni, cei doi (un mascul și o femelă) și-au revenit spectaculos, s-au adaptat foarte bine în South Essex Wildlife Hospital, dar mai au până la recuperarea completă.

Se estimează că puii vor rămâne în spitalul pentru animale sălbatice aproximativ un an, apoi va fi identificată o locație potrivită pentru a fi lăsați în libertate, într-un râu.

Sue Schwar, care a fondat spitalul pentru animale sălbatice în urmă cu 36 de ani, a declarat că cei doi pui au suferit de o boală parazitară comună numită coccidioză, dar răspund bine la tratamentul administrat sub îngrijirea medicilor veterinari Tom și Alda.

Puii se află la spitalul din Orsett, Essex, din 12 februarie. La sosire, erau slăbiți, hipotermici și aveau o stare corporală precară.

Veterinarii au declarat că inițial au fost tratați prin încălzire treptată și terapie cu fluide pentru a le restabili hidratarea, iar starea lor s-a îmbunătățit rapid. În câteva ore, au început deja să mănânce bine.

Schwar a spus că vidrele nu sunt cele mai ușor de îngrijit animale. „Când primim foci, acestea se descurcă bine cu puțin macrou sau hering, care se găsesc ușor, dar vidrele mănâncă păstrăv, ceea ce este puțin mai dificil”.

Spitalul, pe care Schwar l-a înființat pe când încă lucra ca ofițer de poliție, se bazează pe voluntari și donații pentru a avea grijă de cele 12.000 de animale care au nevoie anual de sprijin.

Dar s-au găsit mulți oameni care să doneze pentru îngrijirea vidrelor sau să plătească facturile pentru pește, iar spitalul a postat pe o rețea socială un mesaj de mulțumire foarte simpatic:

„Dacă vidrele ar putea vorbi, acești pui ar dori să transmită un MULȚUMESC imens tuturor celor care au donat pentru îngrijirea lor și factura pentru pește în ultima săptămână! ❤

A fost o săptămână aglomerată aici la SEWH, dar putem face ceea ce facem doar datorită sprijinului fiecăruia dintre voi. Ca organizație caritabilă finanțată 100% din fonduri ale publicului, tot ceea ce vedeți pe această pagină este posibil doar datorită sprijinului generos pe care ni-l oferiți cu toții.

Vă mulțumim că faceți toate acestea posibile și că țineți burțile vidrelor pline!”.

Schwar spune că vidrele vor rămâne la spital aproximativ un an. „Apoi vom încerca să găsim o porțiune bună de râu în care să fie eliberate”, a spus ea.