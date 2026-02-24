Două animale cu o „legătură puternică” au fost eutanasiate în aceeași zi, pentru ca „niciunul dintre ele să nu fie singur”

Un tapir și o capibara, care dezvoltaseră o legătură puternică, au fost eutanasiați în aceeași zi, pentru ca niciunul dintre ei să nu fie singur. Îngrijitorii de la Grădina Zoologică din Newquay, Marea Britanie, au declarat că s-a luat decizia de a-i eutanasia pe Johnson, o capibara în vârstă de nouă ani, și pe Al, un tapir brazilian în vârstă de 20 de ani, deoarece aceștia au avut probleme legate de vârstă, scrie BBC News.
Un purtător de cuvânt a declarat că „decizia dificilă” a fost luată vineri „pentru a se asigura că niciunul dintre animale nu va fi izolat în urma pierderii unui companion”.
„Ne-a fost greu să ne luăm rămas bun de la amândoi în același timp, dar a fost cel mai amabil lucru pentru ei”, au adăugat oficialii.
Purtătorul de cuvânt al grădinii zoologice a declarat că Al și Johnson au avut o companie de lungă durată în incinta sud-americană. Ei au spus că capibara și tapirii sunt specii calme și sociale în mod natural, iar cele două animale au dezvoltat o legătură puternică de-a lungul anilor.
Grădina zoologică a declarat că ambii s-au confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultimele luni, care le-au afectat calitatea vieții.
„Aceasta a fost o pierdere incredibil de grea pentru cei care au avut grijă de ei zilnic. Ambele animale erau membri foarte iubiți ai comunității grădinii zoologice, iar absența lor va fi profund resimțită atât de personal, cât și de vizitatori”, mai transmit reprezentanții.