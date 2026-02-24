Două animale cu o „legătură puternică” au fost eutanasiate în aceeași zi, pentru ca „niciunul dintre ele să nu fie singur”

Un tapir și o capibara, care dezvoltaseră o legătură puternică, au fost eutanasiați în aceeași zi, pentru ca niciunul dintre ei să nu fie singur. Îngrijitorii de la Grădina Zoologică din Newquay, Marea Britanie, au declarat că s-a luat decizia de a-i eutanasia pe Johnson, o capibara în vârstă de nouă ani, și pe Al, un tapir brazilian în vârstă de 20 de ani, deoarece aceștia au avut probleme legate de vârstă, scrie BBC News.