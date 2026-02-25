Comisia Europeană vrea să simplifice regulile pentru acordarea ajutoarelor de stat

Noul RGECA va diminua sarcină administrativă şi va fi mai uşor de interpretat şi de aplicat. Foto: Getty Images

Comisia Europeană vrea să modifice regulile pentru a simplifica procesul de acordare a ajutoarelor de stat. Executivul UE a lansat miercuri o consultare publică privind proiectul de Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare (RGECA) în acest sens. Conform noilor propuneri, ajutoarele de stat vor fi mai ușor accesibile IMM-urilor, precum și pentru proiecte din domeniul energiei regenerabile sau al locuințelor sociale, relatează Agerpres.

Comisia invită statele membre şi toate celelalte părţi interesate să prezinte observaţii cu privire la proiect până la 23 aprilie 2026. Noua versiune va alinia RGECA la condiţiile sociale, de piaţă şi tehnologice actuale.



În baza RGECA, anumite categorii de ajutoare de stat sunt declarate compatibile cu normele UE, dacă îndeplinesc o serie de cerinţe, şi sunt exceptate de la obligaţia notificării prealabile şi a aprobării de către Comisie.

Acest lucru le permite statelor membre să acorde rapid ajutoare dacă sunt îndeplinite o serie de condiţii care limitează denaturarea concurenţei pe piaţa unică.

Comisia Europeană simplifică RGECA

Noul RGECA va diminua sarcină administrativă şi va fi mai uşor de interpretat şi de aplicat. Acesta va fi adaptat la evoluţiile sociale, de piaţă şi tehnologice recente şi va permite o mai mare flexibilitate în conceperea măsurilor de ajutor.



După 12 ani de aplicare şi în urma mai multor modificări, normele de exceptare pe categorii vor fi clarificate şi simplificate. Comisia va propune un nou RGECA înainte de expirarea regulamentului actual la sfârşitul anului 2026, pentru a accelera acordarea de ajutoare necesare şi proporţionale. Expunerea de motive care însoţeşte proiectul noului RGECA descrie cele mai importante modificări pentru a ilustra domeniul de aplicare al acestei revizuiri cuprinzătoare.



Propunerea de miercuri reprezintă cea mai cuprinzătoare actualizare a RGECA de la intrarea sa în vigoare şi acoperă o serie de domenii. Printre principalele modificări se numără următoarele:

noi condiţii simple pentru ajutoarele cu valoare redusă destinate unor proiecte sau activităţi specifice, cum ar fi cele pentru C&D sau pentru protecţia mediului, indiferent de dimensiunea întreprinderii. Aceasta înseamnă un acces mai simplu la ajutoarele de stat, în special pentru întreprinderile mici cu capitalizare medie sau pentru întreprinderile sociale;

o abordare mai eficientă a nevoilor IMM-urilor, de exemplu graţie unor instrumente de finanţare de risc mai flexibile sau unor ajutoare sub forma unui tratament fiscal favorabil în cazul opţiunilor pe acţiuni şi garanţiilor pentru angajaţi, precum şi prin asigurarea unui mai bun acces pentru întreprinderile sociale la ajutoarele destinate IMM-urilor;

acordarea de ajutoare de exploatare pentru energia din surse regenerabile va deveni mai simplă şi posibilă la o scară mai largă. De exemplu, bugetul anual total pentru astfel de scheme de ajutoare nu va mai fi limitat la 300 de milioane euro, rămânând aplicabil un simplu plafon per beneficiar;

De asemenea, vor fi incluse dispoziţii actualizate care să contribuie la abordarea crizei locuinţelor, permiţând intensităţi mai mari ale ajutoarelor pentru măsurile de eficienţă energetică în proiectele de locuinţe sociale sau la preţuri accesibile şi pentru întreprinderile sociale care furnizează locuinţe şi norme actualizate menite să stimuleze C&D şi inovarea.

Întreprinderile tinere şi inovatoare cu o bază slabă de capital propriu sau care cheltuiesc rezerve de lichidităţi pentru a dezvolta produse vor deveni eligibile să primească ajutor pentru C&D şi inovare. Va fi mai uşor să se acorde ajutoare clusterelor de inovare, infrastructurii de cercetare şi infrastructurii de testare şi experimentale.



Comisia va propune stimulente mai puternice pentru perfecţionarea şi recalificarea lucrătorilor cu scopul de a stimula competitivitatea. De exemplu, se pot acorda mai multe ajutoare pentru formarea lucrătorilor în domeniul competenţelor digitale şi STIM decât în temeiul actualului RGECA.



Pe segmentul producţiei agricole, pescuitul şi acvacultura vor deveni eligibile pentru majoritatea categoriilor de ajutoare, statele membre având posibilitatea de a acorda ajutoare acestor sectoare în temeiul RGECA sau al exceptărilor sectoriale pe categorii.



În plus, vor fi norme mai clare şi mai flexibile aplicabile ajutoarelor pentru aeroporturi. De exemplu, noul RGECA va spori dimensiunea permisă a aeroporturilor eligibile pentru a primi ajutoare de exploatare.



De asemenea, va exista claritate în ceea ce priveşte compatibilitatea ajutoarelor sub formă de instrumente financiare gestionate de intermediari financiari, cum ar fi fondurile de investiţii sau băncile, posibilitatea utilizării aşa-numitelor opţiuni simplificate în materie de costuri, cum ar fi finanţarea forfetară, costurile unitare sau sumele forfetare, ca alternativă simplă la documentarea costurilor „reale” în cazul tuturor măsurilor de ajutor în care trebuie identificate costurile eligibile, şi eliminarea obligaţiei de a evalua schemele de ajutoare cu bugete mari.