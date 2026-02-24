VIDEO Un meci de fotbal a fost întrerupt pentru ca un jucător să resusciteze un pescăruș lovit de minge, în Istanbul

Un meci de fotbal a fost întrerupt pentru ca un jucător să resusciteze un pescăruș lovit de minge FOTO: captură video X/ Lord Bebo

Un incident neobișnuit s-a petrecut pe terenul de fotbal, în timpul unei finale de amatori din Istanbul: meciul s-a întrerupt pentru ca un jucător să resusciteze un pescăruș lovit de minge, salvându-i astfel viața.

Incidentul a avut loc în timpul finalei play-off-ului Ligii 1 de Amatori din Istanbul, o competiție de nivel local care decide promovarea printr-o fază eliminatorie disputată după sezonul regulat. Meciul, jucat în Zeytinburnu, a pus față în față echipele Mevlanakapi Guzelhisar și Istanbul Yurdum Spor.

În minutul 22, portarul echipei Istanbul Yurdum Spor, Muhammet Uyanik, a degajat mingea din careul lui, iar aceasta a lovit din întâmplare un pescăruș care zbura deasupra terenului și care a căzut la pământ, potrivit Turkiye Today.

Uyanik a declarat că la început nu și-a dat seama ce a lovit mingea și a înțeles abia după ce s-a apropiat de „obiectul” alb care căzuse din cer. El a spus că a fost șocat de incident, pentru că „era totuși o ființă vie”.

?? CRAZY:



The goalkeeper hit a seagull with the ball right during a match of the Istanbul amateur league!



Fortunately, a player was on the field who was able to perform cardiopulmonary resuscitation on the bird and save it from death.



He saved the bird! pic.twitter.com/dhuuPtGBtl — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 23, 2026

Căpitanul echipei, Gani Catan, a fost primul care a alergat spre locul incidentului când și-a dat seama ce se întâmplase. El a spus că pasărea părea inconștientă și incapabilă să respire, iar primul său instinct a fost să înceapă resuscitarea cardio-respiratorie, prin efectuarea de compresii toracice.

Catan a spus că a efectuat compresii toracice timp de aproximativ două minute, iar pe măsură ce continua, a observat că picioarele și ochii păsării au început să se miște din nou, după care aceasta a început să-și recapete reacțiile. A fost adusă apă, iar pescărușul a fost dus la marginea terenului și predat echipajului medical prezent la meci.

Catan a precizat că nu a urmat niciun curs de primu ajutor și a spus că intervenția lui a fost o reacție instinctivă de a salva animalul.

După ce a fost preluat de echipa medicală, pescărușul a primit îngrijiri suplimentare. Ulterior s-a aflat că pasărea suferise leziuni la aripi în urma impactului și nu putea zbura, dar a fost dusă la o clinică veterinară pentru tratament.

Momentul a stârnit un interes imens și multe persoane au contactat echipa de fotbal pentru a întreba despre starea pescărușului.

Reprezentanții echipei gazdă au spus că pasărea a început să meargă, dar că va mai dura puțin până când va putea să zboare din nou. „Acest lucru a contat mai mult decât titlul”, a spus Catan.

Meciul s-a încheiat cu înfrângerea echipei Istanbul Yurdum Spor. „Am ratat campionatul, dar a ajuta la salvarea unei vieți este un lucru bun. A fost mai important decât campionatul”, a spus Catan.