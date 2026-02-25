Cazul Rodica Stănoiu: Ancheta și împărțirea averii sunt blocate. Presupusul iubit a fost pozat în compania unei directoare de bancă

Rodica Stănoiu i-a lăsat cea mai mare parte a averii sale lui Marius Calotă, presupusul iubit. Foto: Antena 3 CNN / Agerpres

Ancheta morţii Rodicăi Stănoiu dar şi împărţirea averii fostului ministru sunt blocate, pentru că încă se aşteaptă rezultatele analizelor toxicologice. Între timp, paparazzi l-au susprins pe presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, în compania unei directoare de bancă.

Această anchetă stagnează pe motiv că procurorii și polițiștii așteaptă ca pe masa lor să ajungă raportul toxicologic. Concluziile pe care medicii legiști urmează să le aducă în fața anchetatorilor vor completa tabloul privind cauzele decesului Rodicăi Stănoiu, după ce la necropsie a reieșit faptul că ea nu a fost victima vreunei agresiuni, deci moartea ei nu a fost una violentă.

În urma acestei expertize toxicologice specialiștii vor afla ce fel de substanțe a ingerat fosta ministră a Justiției înainte de deces sau dacă și-a luat tratamentul, pentru că și lipsa medicamentație ar fi putut să-i grăbească decesul.

Între timp, există în continuare controverse cu privire la averea Rodicăi Stănoiu. Deocamdată nu s-a făcut împărțirea acesteia, pe motiv că se așteaptă rezultatele anchetei.

Prin testamentul lăsat de Rodica Stănoiu cea mai mare parte a averii ei considerabile îi revine presupusului iubit cu 50 de ani mai tânăr. Dar testamentul ar putea fi contestat în instanță de o serie de rude.

Fosta ministră a Justiției, Rodica Stănoiu, a murit la sfârșitul anului trecut, la vârsta de 86 de ani. În ultima parte a vieții nu a comunicat cu prietenii sau rudele și au apărut mai multe speculații privind legătura cu bărbatul cu 50 de ani mai tânăr decât ea, despre care s-a spus că i-a fost iubit.

Persoane din anturajul Rodicăi Stănoiu au susținut că aceasta prezenta răni la față în momentul decesului, acesta fiind și motivul pentru care anchetatorii au dispus deshumarea trupului neînsuflețit pentru expertize mai aprofundate.

În același timp, s-a aflat că Rodica Stănoiu i-a lăsat cea mai mare parte a averii tânărului care i-ar fi fost partener de viață, iar rudele susțin că toată această situație ridică suspiciuni.

Bărbatul care este în centrul acestei povești a negat că relația dintre el și Rodica Stănoiu a fost una de natură amoroasă, susținând că au fost doar prieteni de familie. Recent, el a fost fotografiat în compania unei femei care ar conduce o bancă.