Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații

Fostul partener al Rodicăi Stănoiu poate pierde moștenirea chiar dacă a fost trecut în testament, dacă anchetatorii dovedesc că a fost implicat în decesul fostului ministru. Foto: Antena 3 CNN / Hepta

Partenerul cu 50 de ani mai tânăr al Rodicăi Stănoiu încă nu a lămurit controversele din spațiul public în legătură cu decesul fostului ministru și cu eventuala sa calitate de moștenitor al averii considerabile a defunctei.

Un dosar deschis inițial pentru moarte suspectă s-a transformat într-un caz de ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic.

Cercetările au început după ce apropiații fostului ministru și-au exprimat îngrijorarea că femeia, în vârstă de 86 de ani la momentul decesului, se izolase complet de cunoscuți. Aceștia nu au reușit să ia legătura cu Rodica Stănoiu și l-au suspectat pe partenerul ei mult mai tânăr că îi controla acesteia telefonul și o împiedica să contacteze alte persoane.

Avocatul Artin Sarchizian a explicat la Antena 3 CNN ce se poate întâmpla dacă acest partener apare ca beneficiar în testament și cum se pot schimba lucrurile în funcție de rezultatele anchetei.

Conform informațiilor publicate de presa centrală, Rodica Stănoiu lasă în urmă o avere considerabilă, în care doar proprietățile imobiliare sunt estimate la milioane de euro.

Fostul ministru nu are copii, dar are rude de grad mai îndepărtat și este probabilă apariția unor situații conflictuale legate de împărțirea bunurilor între cei care se consideră îndreptățiți la moștenirea defunctei.

Avocat: Dacă beneficiarul testamentului a provocat moartea testatorului, el devine nedemn de moștenire, potrivit legii

"Aici sunt două planuri de analiză și de discuție. Anume, dacă s-a întocmit un asemenea testament, se verifică în ce măsură este valabil.

Cu alte cuvinte, (se verifică) dacă persoana avea capacitatea deplină, dacă funcțiile sale mentale erau menținute, dacă a fost sau nu influențată, dacă avea discernământ.

Noi avem aici o formă de, să zicem, alterarea consimțământului prin fapte și sugestii, atunci când o persoană este izolată de restul familiei și practic îi este sugestionat să întocmească un anumit testament.

În afară de planul validității testamentului, avem un al doilea plan, al acestei anchete penale.

E bine să știți că, în măsura în care s-ar ajunge la concluzia că moartea a fost una provocată, atunci, chiar dacă am fi în prezența unui testament, există, potrivit legii civile, un caz de nedemnitate. Anume, când ai produs moartea persoanei ce ți-a lăsat un testament. Sigur, eu fac acum expunere abstractă, teoretică.

Deci, dacă persoana care este beneficiara unui testament a influențat moartea sau, mă rog, a determinat moartea testatorului, respectiv a celui care a dispus prin testament, atunci această persoană devine nedemnă, spune legea civilă.

Ținând cont de aceste două planuri, rezultatul cercetărilor care se efectuează va fi unul relevant, inclusiv pe plan patrimonial", a explicat la Antena 3 CNN avocatul Artin Sarchizian.

Partenerul cu 50 de ani mai tânăr al Rodicăi Stănoiu nu a fost încă audiat

Între timp, cadavrul fostului ministru a fost exhumat, însă examenul medico-legal nu a determinat leziuni incompatibile cu viața, așa cum se suspecta inițial.

Însă cercetările continuă și se așteaptă rezultatul analizelor toxicologice.

"Anchetatorii au început audierile și astăzi au citat-o pe una dintre nepoatele Rodicăi Stănoiu, potrivit unor surse.

Pe de altă parte, se fac pregătirile pentru reînhumarea acesteia. Trupul neînsuflețit, ridicat de la Institutul Național de Medicină Legală de un nepot, urmează fie readus la cimitir, unde este programată în cursul zilei de marți și o scurtă ceremonie de reînhumare.

Rezultatele autopsiei au arătat că nu există leziuni incompatibile cu viața.

Au fost prelevate și probe toxicologice, astfel încât medicii legiști să afle ce tratamente medicale urma Rodica Stănoiu și, mai ales, dacă i-au fost administrate anumite substanțe care ar putea avea legătură cu decesul acesteia. Analiza probelor toxicologice durează, de regulă, câteva săptămâni.

Acum se fac cercetări pentru ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic și trebuie precizat că partenerul fostului ministru nu a fost încă audiat de anchetatori", a relatat Raluca Măndoiu, reporter Antena 3 CNN.