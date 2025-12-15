Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei

Publicat la 11:19 15 Dec 2025 Modificat la 12:15 15 Dec 2025

Iubitul mult mai tânăr al fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu a fost filmat, luni, la cimitir, după ce trupul ei a fost deshumat și a făcut o primă declarație, în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

Bărbatul a fost filmat în timp ce pleca cu mașina de la cimitir.

El a fost prezent la procedura de deshumare a trupului fostului ministru al Justiției.

Întrebat despre moartea Rodicăi Stănoiu, el a refuzat să răspundă și doar "a cerut decență". "Vă cer un minim de decență", a spus el.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, bărbatul ar mai fi fost într-o relație cu o persoană în vârstă, înainte să o cunoască pe Rodica Stănoiu și ar fi pus la cale un plan ca să o seducă.

Prietenele ei au spus că nu puteau ține legătura cu ea, pentru că el o izolase și îi luase telefonul.

Nici doctoranzii, cei care aveau lucrări sub coordonarea ei, nu puteau da de ea.

Rodica Stănoiu a fost deshumată luni, după ce procurorii au deschis dosar de moarte suspectă în cazul fostului ministru al Justiției. Trupul a fost dus la INML, unde medicii legiști vor face autopsia, ca să se stabilească ce leziuni a avut pe corp și cum au fost cauzate.

Experții legiști urmează să stabilească după autopsie dacă Stănoiu a fost agresată sau vârsta înaintată a determinat căderi involuntare.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis dosar de moarte suspectă în cazul decesului fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu. Procurorii s-au autosesizat în urma informațiilor apărute în presă, conform unor surse judiciare citate de Antena 3 CNN.