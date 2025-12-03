A murit fostul ministru al Justiției Rodica Stănoiu

<1 minut de citit Publicat la 20:20 03 Dec 2025 Modificat la 20:20 03 Dec 2025

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției. Foto: INQUAM Photos/Pană Tudor

Rodica Stănoiu, fost ministru a Justitiei în guvernul Adrian Năstase, în perioada 2000-2004, a murit miercuri la vârsta de 86 de ani. Potrivit unor surse, aceasta ar fi făcut infarct.

Ministru al Justiției și profesor universitar, Rodica Stănoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1961. În 1969 și în 1982, a urmat studii postuniversitare la Școala de Criminologie a Universității din Montréal, respectiv la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg.

În 1975, a obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române, iar în 1994, a urmat un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC.

Din anul 1995, până în anul 2005, a lucrat ca profesor universitar la Universitatea Spiru Haret, iar din 1996 și până în prezent ocupă aceeași funcție academică la Universitatea Dimitrie Cantemir.

Din 1996, a ocupat funcția de senator în Parlamentului României timp de trei mandate, iar între 2000 și 2004, a fost Ministru al Justiției în Guvernul Năstase.