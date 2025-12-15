Rodica Stănoiu a fost deshumată, după ce procurorii au deschis dosar de moarte suspectă

Publicat la 10:07 15 Dec 2025

Rodica Stănoiu, fost ministru a Justitiei în guvernul Adrian Năstase, în perioada 2000-2004, a murit pe 3 decembrie la vârsta de 86 de ani FOTO: Agerpres

Rodica Stănoiu a fost deshumată luni, după ce procurorii au deschis dosar de moarte suspectă în cazul fostului ministru al Justiției. Trupul a fost dus la INML, unde medicii legiști vor face autopsia, ca să se stabilească ce leziuni a avut pe corp și cum au fost cauzate.

Experții legiști urmează să stabilească după autopsie dacă Stănoiu a fost agresată sau vârsta înaintată a determinat căderi involuntare.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis dosar de moarte suspectă în cazul decesului fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu. Procurorii s-au autosesizat în urma informațiilor apărute în presă, conform unor surse judiciare citate de Antena 3 CNN.

Anchetatorii au cerut documentele medicale de la spitalele Floreasca și Obregia, urmând să fie făcute audieri pentru a se stabili circumstanțele în care a murit fosta demnitară.

Cu doar câteva zile înainte de deces, Rodica Stănoiu a fost internată la Spitalul „Alexandru Obregia” din Capitală. În momentul în care a ajuns la spital, avea semne de lovituri la cap și în zona ochilor.

Cu toate acestea, medicii nu s-au autosesizat și nu au anunțat poliția. La scurt timp după internare, Rodica Stănoiu a fost scoasă din spital pe semnătură de iubitul ei, un bărbat cu 50 de ani mai tânăr, cu care Stănou avea o relație de 5 ani.

La scurt timp după ce a fost externată din spital, fosta ministră a Justiției a murit.

Cui rămâne averea uriașă a Rodicăi Stănoiu

Rodica Stănoiu ar fi lăsat în urmă o avere impresionantă, respectiv conturi, bijuterii, vilă in Pipera, o altă vilă cu piscină pe litoral si în străinătate.

Recent, partenerul său a fost surprins de CanCan.ro lângă un notariat din capitală. Sursa citată susține că barbatul a ieșit din biroul notarului având in mână un dosar stufos.

Fosta membră în Guvernul Năstase nu a avut copii, însă ar avea doi nepoți. Abia după moartea sa ar fi ieșit la iveală relația discretă pe care o avea cu un bărbat mai tânăr cu 50 de ani.

Printre apropiații fostei demnitare se vorbeşte şi despre existența unui testament in care ar figura şi numele bărbatului.