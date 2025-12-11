Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr

Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției, a murit la începutul lunii decembrie 2025 FOTO: Agerpres

Controverse în urma morții fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu. Potrivit unor surse, cu doar câteva zile înainte de deces, a fost internată la Spitalul „Alexandru Obregia” din Capitală. În momentul în care a ajuns la spital, avea semne de lovituri la cap și în zona ochilor.

Cu toate acestea, medicii nu s-au autosesizat și nu au anunțat poliția.

A fost scoasă pe semnătură de iubitul ei, un bărbat cu 50 de ani mai tânăr, iar la scurt timp a murit.

Apar detalii noi cu privire la moartea fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu - un deces învăluit în mister. Apropiații spun că cu doar câteva zile înainte să moară, Rodica Stănoiu ar fi fost internată la Spitalul Obregia, iar în momentul în care a ajuns pe mâinile medicilor ar fi avut semne de violență, mai multe lovituri în zona capului.

Cu toate acestea, personalul medical nu ar fi anunțat autoritățile. La scurt timp după internare, Rodica Stănoiu ar fi fost scoasă pe semnătură din spital chiar de partenerul de viață, un bărbat cu 50 de ani mai tânăr, cu care Rodica Stănoiu avea o relație de mai bine de 5 ani.

Imediat după externare a fost anunțat decesul ei.

Acum, după înmormântare, apropiații ei spun că în ultima vreme se izolase complet de prieteni, nu mai păstra legătura cu nimeni, ba mai mult, nici nu mai răspundea la telefon, dispozitivul mobil fiind controlat, spun apropiații, chiar de partenerul acesteia.

Nu este exclus ca în perioada următoare autoritățile să se autosesizeze sau apropiații Rodicăi Stănoiu să ceară exhumarea cadavrului în așa fel încât să fie eliminată orice suspiciune cu privire la deces.

Mulți dintre apropiați îl acuză pe partenerul acesteia că ar fi vrut să pună mâna pe averea ei.

Cine a fost Rodina Stănoiu

Rodica Stănoiu, fost ministru a Justitiei în guvernul Adrian Năstase, în perioada 2000-2004, a murit pe 3 decembrie la vârsta de 86 de ani.

Ministru al Justiției și profesor universitar, Rodica Stănoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1961. În 1969 și în 1982, a urmat studii postuniversitare la Școala de Criminologie a Universității din Montréal, respectiv la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg.

În 1975, a obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române, iar în 1994, a urmat un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC.

Din anul 1995, până în anul 2005, a lucrat ca profesor universitar la Universitatea Spiru Haret, iar din 1996 și până în prezent ocupă aceeași funcție academică la Universitatea Dimitrie Cantemir.

Din 1996, a ocupat funcția de senator în Parlamentului României timp de trei mandate, iar între 2000 și 2004, a fost Ministru al Justiției în Guvernul Năstase.