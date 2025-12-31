Lukașenko spune că l-a avertizat pe Putin despre o tentativă de asasinat la summitul BRICS din Africa de Sud

Lukașenko spune că îl sfătuiește adesea pe Putin să nu călătorească nicăieri în contextul războiului. FOTO: Hepta

Președintele belarus Alexandr Lukașenko a povestit că l-a avertizat pe Vladimir Putin cu privire la pregătirea unui atentat împotriva sa, în timp ce se pregătea să călătorească în Africa de Sud, la Summitul BRICS.

El a făcut anunțul în timpul unei conversații cu jurnaliștii, relatează BelTA. Lukașenko a spus că a avut o „conversație prietenoasă și frățească” cu Putin în timp ce acesta din urmă „își făcea deja bagajele”, potrivit The Moscow Times.

„Am spus: «Unde mergeți?» «Nu știți? Suntem în BRICS.» Am spus: «Plănuiți să zburați acolo?» <…> «Ei bine, m-au întrebat, mă așteaptă acolo.» Am spus: «Despre ce vorbiți? Este un război!» «Ei bine, nu mai sunt atât de nebuni, nu mai sunt atât de nebuni.» Am spus: «Chiar credeți că toți cei de acolo sunt sănătoși la minte? Nu are rost să mergem acolo!»”, a povestit Lukașenko.

El a menționat că Putin a ascultat, iar ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a zburat la summit.

Lukașenko a subliniat că acestea nu erau „doar vorbe goale” - deținea date despre un „atac terorist” planificat împotriva lui Putin. „Serviciile noastre de informații ne-au ținut la curent”, a spus președintele Belarusului.

El a spus că îl sfătuiește adesea pe Putin să nu călătorească nicăieri cât timp războiul din Ucraina este în desfășurare, deoarece cei „care au nevoie” vor zbura singuri la el.

„Este clar că toată lumea din Occident înțelege: dacă Putin este înlăturat, totul va fi diferit. Acest lucru trebuie luat în serios. Vorbesc despre asta pentru prima dată astăzi, pentru că nu trebuie să fim nepăsători”, a spus Lukașenko. De asemenea, el a descris atacul cu drone ucrainene asupra reședinței lui Putin din Valdai, raportat de autoritățile ruse, drept „cel mai sălbatic act de terorism”. Lukașenko a amintit că, de la începutul războiului de amploare, niciuna dintre părți nu l-a atacat pe liderul celeilalte, deși Putin a avut ocazia să atace „centre decizionale” din Kiev.

„Mă întreb doar cine ar fi beneficiat de asta. Bănuiesc că se află în spatele lui Vladimir Oleksandrovici Zelenski. Cred că, dacă a fost implicat, nu știa ce face”, a remarcat Lukașenko.

Însuși Zelenski a numit afirmația Rusiei despre un atac cu drone „falsă”. El a susținut că Moscova pregătea astfel terenul pentru atacuri asupra clădirilor guvernamentale din Kiev și dorea să submineze progresul negocierilor de pace dintre Ucraina și Statele Unite, justificându-și refuzul de a pune capăt războiului.

Potrivit analiştilor, "circumstanțele presupusului atac din 29 decembrie asupra palatului lui Putin de la Valdai, lângă Novgorod, nu sunt conforme cu tiparul dovezilor observate atunci când forțele ucrainene desfășoară atacuri în Rusia.