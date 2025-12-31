Cea mai mare petrecere de Revelion din lume, desemnată de Guinness World Records în Rio. Peste 2,5 milioane de persoane prezente

Pentru ediția din acest an, organizatorii au pregătit un spectacol de artificii de 12 minute. Foto: Profimedia Images

Rio de Janeiro a intrat în Cartea Recordurilor după ce a fost desemnat orașul care a găzduit cea mai mare petrecere de Revelion organizată vreodată. Distincția vine în urma unui concert gratuit de mai multe ore, desfășurat anul trecut pe plaja Copacabana. Acesta a adunat nu mai puțin de 2,5 milioane de persoane, potrivit France 24.

Primarul orașului, Eduardo Paes, a primit marți o placă oficială din partea unui reprezentant Guinness World Records, pe scena principală pregătită deja pentru ediția din acest an, tot pe Copacabana. Evenimentul din acest an îl va avea ca invitat de onoare pe legendarul cântăreț brazilian Gilberto Gil.

Potrivit Primăriei din Rio, titlul a fost acordat „ținând cont de numărul record de participanți, amploarea programului artistic, extinderea teritorială a evenimentului și relevanța sa culturală”.

Imaginile aeriene realizate cu drone au confirmat prezența celor 2,5 milioane de oameni la festivitățile de anul trecut, un record absolut.

Eduardo Paes a declarat că distincția este o mare onoare și a subliniat că „nicio altă metropolă din lume nu organizează, cu o asemenea consecvență, evenimente care să reunească atât de mulți oameni”.

În fiecare an, plaja Copacabana atrage mulțimi uriașe de petrecăreți, care respectă tradiția de a purta haine albe în noaptea de Revelion.

Pentru ediția din acest an, organizatorii au pregătit un spectacol de artificii de 12 minute, completat de un show aerian cu 1.200 de drone. În oraș au fost amplasate 13 scene pentru concerte gratuite, dintre care trei pe Copacabana, unde vor fi mobilizați 3.500 de polițiști pentru asigurarea ordinii.

Între ianuarie și noiembrie, Rio de Janeiro a primit aproape două milioane de turiști străini, un nou record pentru oraș.