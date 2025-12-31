Vulcanii noroioși de la Boz, de la rezervație „uitată” la atracție turistică: parcare, zonă de relaxare și acces gratuit pentru turiști

Vulcanii noroioși de la Boz, o rezervație naturală mai puțin cunoscută și folosită în prezent mai ales pentru pășunatul animalelor, ar putea deveni în curând un nou punct de atracție turistică pentru comuna Doștat. Autoritățile locale pregătesc un proiect de amenajare a zonei, finanțat prin GAL Țara Secașelor și completat cu bani din bugetul local, potrivit Ziarul Unirea.

Investiția are ca scop nu doar valorificarea turistică a zonei, ci și protejarea rezervației.

Emilia Cândea, primarul comunei Doștat, a declarat pentru sursa citată că în zonă nu se poate interveni „după bunul plac”, astfel că investiția una minim invazivă.

Proiectul include și plantarea de arbuști și copaci specifici zonei.

„Mergem foarte mult pe lemn sau piatră naturală, pur și simplu lespezi din piatră naturală, care să păstreze autenticitatea și să nu dăuneze rezervației naturale. Să fim în ton cu ceea ce a lăsat Dumnezeu acolo”, a mai explicat aceasta.

Ea a mai precizat că, până în prezent, zona a fost folosită doar pentru animale, iar potențialul turistic nu a fost valorificat.

„Acolo doar pășunează animalele sătenilor și e păcat să fie lăsat așa. Am considerat că este necesar și oportun în momentul acesta să încercăm să îl punem în valoare”, a declarat Emilia Cândea.

De asemenea, proiectul include și amenajarea unui loc de parcare la ieșirea din Boz, pe DJ 141D, precum și a unei zone de relaxare cu băncuțe și un foișor, pentru a facilita accesul turiștilor.

Cât despre tarifele de vizitare, autoritățile iau în calcul ca accesul să rămână gratuit, dar condiționat de respectarea unor reguli.

„Nu mi-aș dori să fie cu taxă, însă mi-aș dori să existe anumite rigori. Să fie respectate anumite condiții, să nu deteriorăm, să nu stricăm. Dacă investim în ceva, să și păstrăm acel ceva frumos”, a precizat primarul.

Rezervația de la Boz se întinde pe o suprafață de aproximativ 50 de ari și găzduiește 12 vulcani, dintre care o parte sunt încă activi.