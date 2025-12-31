Un individ s-a dat livrator, dar avea geanta plină cu petarde: "Mă așteaptă doi pe bancă". Cum l-au prins jandarmii, în București

1 minut de citit Publicat la 19:02 31 Dec 2025 Modificat la 19:02 31 Dec 2025

Jandarmii au descoperit că individul cu petarde nu era, de fapt, livrator. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Jandarmii din Bucureşti au confiscat, în ultimele două zile, peste 2.500 de articole pirotehnice interzise.

Materialele periculoase au găsite în diverse locuri, inclusiv în autoturisme și într-o geantă folosită de livratori pentru transportul alimentelor la domiciliu, notează miercuri Agerpres.

"Astăzi, în zona unui centru comercial din Capitală, colegii noştri au descoperit că o geantă de livrare nu ascundea meniul zilei, ci materiale pirotehnice.

Ce le-a atras atenţia jandarmilor? O replică a comerciantului: 'Am doi pe bancă care aşteaptă. Merg să le aduc!'

Persoana a fost interceptată de jandarmi în momentul în care se deplsa spre 'clienți' cu geanta de livrare.

Individul prins de jandarmi se folosea de geanta de livrator ca "acoperire"

În urma verificărilor, au fost găsite înăuntrul acesteia mai multe articole pirotehnice din categorii interzise de lege.

Vă reamintim că materialele pirotehnice nu înseamnă distracţie. Ele reprezintă un risc real şi un pericol pentru sănătate voastră şi a celor din jur", a transmis Jandarmeria, într-un comunicat de presă.

Oamenii legii au descoperit că individul prins în flagrant cu materialele pirotehnice nu era livrator, ci se folosea "ca acoperite" de geanta marcată cu numele unei cunoscute firme de curierat.

În situația menționată și în celelalte cazuri în care au fost depistate materiale pirotehnice interzise au fost întocmite actele de sesizare a organelor de urmărire penală, iar "marfa" a fost confiscată.