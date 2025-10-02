Povestea emoţionantă a unui livrator: Lucrează câte 14 ore pe zi pentru a-i plăti tratamentul iubitei sale, lovită de o maşină

"Cel mai mare vis al meu este să fie ea sănătoasă și să ducem o viață normală", a spus el. Foto: Captură Antena 3 CNN

O poveste de viaţă impresionantă a devenit virală pe internet. Un livrator lucrează chiar şi 14 ore pe zi pentru a-şi ajuta iubita, care a fost lovită de o maşină pe trecerea de pietoni. Tânăra are nevoie de bani pentru un tratament extrem de costisitor, care poate fi făcut doar în afara țării.

: "Cel mai mare vis al meu este să fie ea sănătoasă"

Un livrator a devenit viral pe reţelele sociale, după ce şi-a împărtăţit povestea emoţionantă de viaţă. El lucrează până la 14 ore pe zi pentru a face rost de bani şi a-şi ajuta iubita, care a fost lovită de o maşină pe trecerea de pietoni.

"Cel mai mare vis al meu este să fie ea sănătoasă și să ducem o viață normală. Sunt obligat să muncesc atât de mult, nu am de ales.

Iubita mea a avut un accident în urmă cu doi ani, pe trecerea de pietoni, și este nevoie de o sumă foarte mare pentru a acoperi tratamentul și pentru a ajunge în afara țării, unde trebuie să urmeze o serie de tratamente ca să își revină", a spus livratorul.

Şi livratorul agresat în Bucureşti, Ismail, are o poveste emoţionantă. El lucrează în România, pentru ca familia lui - părinți, frați, surori și soție - să poată supravieţui în Bangladesh, prin banii pe care îi trimite acasa.