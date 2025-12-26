Colindător bătut cu bâta la Cluj pentru că nu știa versurile unei piese

Colindător bătut cu bâta la Cluj FOTO: Inquam Photo/ Octav Ganea

Un bărbat de 44 de ani, din Huedin, județul Cluj, a ajuns în stare gravă la spital, în noaptea de Ajun, după ce ar fi fost bătut cu o bătă de doi tineri de 23 și 17 ani.

„În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că, pe fondul unui conflict spontan, un tânăr de 23 de ani, tot din județul Sălaj, l-ar fi lovit în repetate rânduri pe bărbat cu o bâtă. În agresiune ar fi fost implicat și un minor de 17 ani, care ar fi intervenit și l-ar fi lovit, la rândul său, pe bărbatul de 44 de ani.

Victima a fost preluată de un echipaj medical și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Agresorul principal, în vârstă de 23 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore și dus într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă”, a transmis poliția, citată de Știri de Cluj.

Potrivit Digi24.ro, bărbatul care a căzut victimă agresiunii ar fi făcut parte dintr-un grup de colondători și i-ar fi supărat pe ceilalți membri ai trupei pentru că nu știa versurile. Astfel, tânărul de 23 de ani s-a enervat și a început să-l bată, ulterior intervenind și cel de-al doilea tânăr.

Bărbatul de 44 de ani a fost abandonat înconștient pe trotuar.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu și continuă cercetările pentru loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Agresorul de 23 de ani a fost arestat preventiv.