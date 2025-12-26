A murit Radu F. Alexandru. Dramaturgul avea 82 de ani

<1 minut de citit Publicat la 13:45 26 Dec 2025 Modificat la 14:39 26 Dec 2025

Scriitorul Radu F. Alexandru a murit, vineri, la vârsta de 82 de ani. Foto: Agerpres

Scriitorul Radu F. Alexandru a murit, vineri, la vârsta de 82 de ani, a anunţat Teatrul Naţional „I. L. Caragiale" Bucureşti.

„Lasă în urmă o prodigioasă creaţie dramaturgică şi cinematografică, fiind unul dintre cei mai jucaţi autori dramatici, pe scenele unor teatre din Bucureşti şi din ţară. Prin dispariţia lui Radu F.Alexandru cultura română pierde una din personalităţile sale de excepţie”, este mesajul TNB.

Radu Alexandru a fost senator în trei legislaturi ale Parlamentului României, „desfăşurând o activitate politică de o rară probitate morală. A avut o remarcabilă activitate publicistică ca realizator de emisiuni de radio şi televiziune”, potrivit anunţului.

Radu F. Alexandru s-a născut pe 12 iulie 1943, la București, și a fost un dramaturg și scenarist român cu o formare interdisciplinară în matematică, filosofie și regie de teatru, doctor al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică.

A semnat piese precum „Nimic despre Hamlet”, „Poveste despre tatăl meu”, „Tsunami” sau „Ultima dorință”, explorând teme ale identității, memoriei și fragilității umane.

Înmormântarea va avea loc luni, 29 decembrie, la ora 12.00, la Cimitirul evreiesc din Şoseaua Giurgiului nr.2.