O insulă scoțiană minusculă, pitorească și nelocuită, caută un angajat pentru 6 luni, cu un salariu de 30.000 de euro

Insula Handa are doar 307 hectare FOTO: Getty Images

O mică insulă nelocuită din nord-vestul regiunii scoțiene Highlands caută un angajat pentru o perioadă de 6 luni, cu un salariu motivant.

Postul oferit de Scottish Wildlife Trust (SWT) vine, însă, cu câteva provocări, între care deplasări săptămânale cu barca până pe continent pentru spălat rufe și cumpărat provizii, potrivit BBC.

Pentru acest post este necesară o bună cunoaștere a faunei sălbatice, iar abilitățile excelente de relaționare cu oamenii sunt un avantaj.

„Handa este o locație izolată, iar oamenii cu care lucrezi vor fi și cei cu care socializezi seara, așa că este nevoie de cineva care să se simtă confortabil cu viața în comunitate”, a declarat Rab Potter, manager de zonă pentru rezervațiile SWT.

Insula, cu o suprafață de 307 hectare, este accesibilă de pe continent printr-un feribot pentru pasageri cu durata de 10 minute, din Tarbet, o mică comunitate aflată la câțiva kilometri de Scourie, localitate care are doar aproximativ 200 de locuitori.

Ultimii locuitori umani ai insulei Handa au plecat în secolul al XIX-lea, lăsând insula în grija zecilor de mii de păsări marine, precum puffinii, guillemoții și razorbillii.

Balenele și rechinii-pelerin sunt adesea observați de pe țărm.

Postul de ranger, cu un salariu de 26.112 lire sterline (30.000 de euro), presupune monitorizarea faunei sălbatice, coordonarea unei echipe de voluntari și contribuția la gestionarea celor 8.000 de vizitatori de vară ai insulei.

„Candidatul perfect este cineva care nu doar că poate conduce o echipă de voluntari, dar poate și trăi alături de ei”, a spus domnul Potter.

„Trebuie să fie ingenios, capabil să găsească soluții la problemele neprevăzute și să își planifice activitatea în funcție de vremea schimbătoare, deoarece uneori pot trece zile întregi fără feriboturi.

De asemenea, este necesară o bună cunoaștere a monitorizării faunei sălbatice, în special a păsărilor marine”.

El a adăugat: „Este un rol solicitant, dar candidatul selectat va petrece și zile calde și însorite într-unul dintre cele mai frumoase și captivante locuri din Scoția”.

Cazarea este oferită gratuit, într-o cabană special construită pentru rangeri.

Totuși, vor fi necesare vizite frecvente la Scourie pentru spălat, cumpărături și aprovizionarea cu gaz îmbuteliat, folosit drept combustibil pentru gătit și încălzire.

Postul este disponibil din martie până în septembrie anul viitor.