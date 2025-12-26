Cum a ajutat o influenceriță de 23 de ani la prinderea unui hacker care fura conturile de pe rețelele sociale şi apoi trecea la şantaj

Sursa foto: captura Instagram/ kellyciroi

Kelly Ciroi, o tânără influencer în vârstă de 23 de ani este una dintre victimele lui Sal, tânărul din Vignola, provincia Modena, Italia, care a fost arestat şi ulterior plasat în arest la domiciliu. Acesta a șantajat mai mulţi creatori de conţinut după ce le-a furat accesul la conturile lor sociale, apoi le-a cerut o răscupărare de 300 -400 de euro pentru un profil.

Kelly Ciroi a povestit pentru Corriere della Sera cum bărbatul îşi aborda victimele prin intermediul rețelelor sociale, „nu doar profilurile modelelor OnlyFans, ci și diverşi creatori de conținut în general, dacă aveau mulți urmăritori”. Apoi, după ce comenta la postări, „începea să le dea ordine: să îi dai like la postări, să îl repostezi şi să îl urmăreşti pe rețelele sociale, practic, eram obligați să facem ce spunea el”. „Chiar și dacă primea bani, ne bloca accesul la conturi”, a mai adăugat tânăra.

Acesta era modul de operare al lui Sal, numele pe care și l-a dat pe rețelele sociale tânărul locuitor din Vignola, care a ajuns în arest la domiciliu din cauza plângerii depuse de una dintre fetele de la care, de-a lungul timpului, tânărul hacker a luat bani pentru a le debloca profilurile.

Kelly Ciroi are acum 25.000 de urmăritori pe noua sa pagină de Instagram, pe care a deschis-o în timp ce așteaptă să recâștige controlul asupra celei vechi, cu 340.000 de urmăritori . Deși a fost șantajată timp de doi ani de Sal, a găsit puterea să reacționeze: „A fost dificil”, a mărturisit tânăra, „dar a trebuit să-l opresc, să-l împiedic să continue.”

- Cum a început totul?

„Întâmplarea este legată de munca mea, pe care am început să o fac foarte devreme. La 16 ani, am început să particip la primele mele concursuri de frumusețe și apoi la primele mele ședințe foto. Apoi am început să postez primele fotografii. În 2019, m-am mutat la Milano, cariera mea mergea bine și mi-am înregistrat oficial şi un brand de haine. Dar viața, în zilele noastre, este extrem de scumpă, așa că m-am înscris pe OnlyFans, temporar, pentru a câștiga niște venituri suplimentare.”

- Deci ai devenit o țintă a lui Sal pentru că ai început să câștigi mulți urmăritori?

„Exact, între timp am ajuns la 340.000 de urmăritori, de fapt acesta este profilul care a fost blocat. Prima oară s-a întâmplat pe 5 decembrie 2023. Au fost doi ani groaznici.”

- Ai vrea să ne spui mai multe?

„Da, ideea e că deja mă simțeam rău de dinainte, sufeream de depresie, deja mă luptam cu greul. De aceea, la un moment dat, am vorbit chiar cu Sal, i-am povestit despre problemele mele, sperând că mă va lăsa în pace. În schimb, el a continuat să mă șantajeze și să mă blocheze.”

- Cât cerea în aceste situații?

„De obicei, în jur de 400 de euro, dar nu i-am plătit niciodată. De aceea a continuat să îmi blocheze contul. La fel cum a făcut cu atâtea alte fete, nu doar influenceri, ci și creatoare de conținut sau tinere care pur și simplu au mulți fani. Acesta ani de zile, a exploatat vizibilitatea online a celor care lucrează pe rețelele sociale.”

- Când ai decis să reacționezi la șantaj?

„A fost dificil, dar la un moment dat mi-am dat seama că trebuie să-l opresc. Așa că am vorbit cu un jurnalist de la emisiunea Le Iene și mi-a explicat că vom aranja o întâlnire, că îl vom face cumva să mărturisească. Astfel am aranjat o întâlnire cu Sal într-un bar din Modena. Îmi ceruse 300 de euro pentru a-mi redeschide contul și m-am dus acolo știind deja ce să spun, urmând instrucțiunile jurnaliștilor.”

- Cum a mers întâlnrea?

„Foarte bine. A fost arestat chiar în fața mea. Știu că acum este în arest la domiciliu și a trebuit să înceteze ceea ce făcea de ani de zile. Ştiu că a reușit să interzică fetele pe TikTok, Facebook și Instagram. Cine știe câți bani a reușit să câștige din aceste activități ilicite între timp.”