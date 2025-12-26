Campionul României la aritmetică mentală a avut primul brad de Crăciun la 12 ani. Povestea impresionantă a lui Karlos Tănăsucă

Karlos Tănăsucă îşi doreşte să devină specialist IT. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și Moș Crăciun au ajuns, de sărbători, în casa supercampionului României la aritmetică mentală, Karlos Tănăsucă. Este unul dintre tinerii remarcabili ai Campaniei "100 de tineri pentru dezvoltarea României", ediția 2024. La doar 12 ani, Karlos este un fenomen al matematicii, un copil-minune care rezolvă calcule complexe la o viteză uluitoare și a cucerit primul loc la Olimpiada Internațională de Matematică Mentală HORUS 8, organizată de World Mathematics League. Anul acesta a fost primul în care tatăl lui şi-a permis să îi cumpere un brad de Crăciun, pe care l-au împodobit împreună şi, ulterior, a avut parte de încă o surpriză uriaşă. Karlos Tănăsucă îşi doreşte să devină specialist IT şi să ajute omenirea să trăiască mai bine, mai echilibrat.

Karlos Tănăsucă, un geniu al matematicii și un Crăciun așteptat o viață

Povestea lui Karlos Tănăsucă este una despre curaj și determinare. Crescut în Iași, într-o familie modestă, Karlos a fost părăsit de mamă la vârsta de doar doi ani și a rămas crescut de tatăl său, care și-a dedicat fiecare zi pentru a-i oferi sprijin și o educație solidă. În ciuda resurselor limitate – fără meditații scumpe sau echipamente moderne – acest tânăr extraordinar a învățat singur arta aritmeticii mentale, chiar și cu ajutorul unui laptop vechi.

În 2024, performanțele lui Karlos Tănăsucă l-au dus în finala Campaniei "100 de tineri pentru dezvoltarea României", unde a fost premiat cu o bursă de excelență pentru meritele sale academice și spiritul său exemplar. Dar, dincolo de diplome și medalii, realitatea cotidiană a familiei rămâne o provocare – tatăl său muncește fără odihnă pentru a acoperi cheltuielile de bază, iar Karlos simte adesea limitările lipsei de resurse.

"Anul ăsta, tata a strâns mai mulți bani și mi-a cumpărat un brad, deoarece acesta este primul meu brad în 12 ani", a spus Karlos Tănăsucă, campion la aritmetică mentală, pentru Antena 3 CNN.

Întrebat dacă fiul său, care a cucerit matematica mondială, a fost cuminte în 2025, Florin Zapodeanu a răspuns astfel: "A fost unul foarte bun, nu că bun, a avut numai rezultate deosebite, începând în primăvară până acum în octombrie, la orice competiție, a participat, a venit numai învingător. Un copil foarte cuminte, foarte ascultător, foarte studios și prietenul meu cel mai bun".

Karlos Tănăsucă a primit de Crăciun un televizor pe care şi-l dorea demult

Din dorința de a transforma această poveste de viață într-un moment de bucurie autentică și de recunoaștere, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României și Moș Crăciun i-au adus lui Karlos Tănăsucă un televizor mult dorit.

Visurile lui Karlos Tănăsucă merg mai departe: vrea să devină specialist IT și să își folosească mintea extraordinară pentru a inova și a construi un viitor în care să își ajute familia și să inspire alți tineri.

"El face în paralel și robotica, și IT -ul la aceeași școală cu același profesor. E foarte atras, face intens", a declarat Florin Zapodeanu, tatăl lui Karlos Tănăsucă.

"Cel mai complicat exerciţiu pe care am putut să-l fac până acum sunt radicalii. Am făcut radical cu mii din mii și poate și înmulțiri cu mii ori zeci. Aş vrea să creez o aplicație care ar ajuta omenirea; ar ajuta oamenii în viața lor de zi cu zi", a mai precizat Karlos Tănăsucă, campion la aritmetică mentală, în cadrul interviului oferit pentru Antena 3 CNN.

Prin această vizită, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României nu oferă doar un cadou de Crăciun – oferă recunoaștere, încurajare și un mesaj clar: talentul și pasiunea merită susținere, iar excelența trebuie să găsească căi să strălucească dincolo de condițiile materiale.