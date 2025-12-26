Un judecător american oprește deportarea unui activist britanic, aflat pe lista celor care nu mai au voie să calce pe teritoriul SUA

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Un judecător american a blocat autoritățile din SUA să rețină sau să deporteze un activist britanic împotriva dezinformării. Acesta se numără printre cei cinci cetățeni europeni vizați de administrația Trump din cauza eforturilor lor de a combate discursul instigator la ură și informațiile false, scrie The Guardian.

Imran Ahmed, directorul executiv al Center for Countering Digital Hate (CCDH), a depus joi o plângere împotriva unor aliați importanți ai lui Donald Trump, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio și procurorul general Pam Bondi, în încercarea de a împiedica ceea ce el susține că ar fi o arestare și expulzare neconstituțională.

Ahmed, prieten al lui Morgan McSweeney, șeful de cabinet al lui Keir Starmer, locuiește legal în Washington DC împreună cu soția sa americană și fiica lor.

Potrivit BBC și altor publicații, documente judiciare publicate joi arată că Vernon S. Broderick, judecător în districtul sudic din New York, a aprobat cererea lui Ahmed pentru un ordin temporar de restricție asupra oricărei tentative de a-l expulza din SUA și a blocat autoritățile să îl rețină până când cazul său va fi judecat.

CCDH a intrat anterior în conflict cu Elon Musk, proprietarul platformei X, în urma unor rapoarte care documentau creșterea conținutului rasist, antisemit și extremist pe platformă după preluarea acesteia de către Musk. Acesta a încercat fără succes să dea în judecată CCDH anul trecut, numind organizația „criminală”.

Ahmed este unul dintre cei cinci cetățeni europeni vizați de Departamentul de Stat al SUA în ultima săptămână. Ei sunt acuzați că au condus eforturi de a presa companiile tehnologice să cenzureze sau să suprime opinii americane.

Rubio i-a acuzat pe cei cinci – printre care se află și fostul comisar european Thierry Breton – că ar conduce „eforturi organizate de a constrânge platformele americane să cenzureze, demonetizeze și să suprime puncte de vedere americane pe care le contestă”.

„Mesajul nostru este clar: dacă îți dedici cariera alimentării cenzurii vorbirii americane, nu ești binevenit pe pământ american”, a scris pe X Sarah Rogers, oficial al Departamentului de Stat.

Măsurile sunt privite ca un nou atac asupra reglementărilor europene care vizează discursul instigator la ură și dezinformarea. Activștii din Marea Britanie avertizează că guvernul britanic ar putea deveni următoarea țintă dacă administrația Trump își va intensifica atacurile asupra reglementării industriei tech.

„Misiunea vieții mele este să protejez copiii de pericolele rețelelor sociale și ale inteligenței artificiale nereglementate și să lupt împotriva răspândirii antisemitismului online. Această misiune m-a pus de mai multe ori în conflict cu marile companii tehnologice – și în special cu Elon Musk. Sunt mândru să numesc Statele Unite ‘acasă’. Soția și fiica mea sunt americane, iar în loc să petrec Crăciunul cu ele, lupt pentru a preveni deportarea mea ilegală din țara pe care o consider patria mea”, a precizat Ahmed.

„Acțiunile Departamentului de Stat în acest caz sunt nejustificate și în mod flagrant neconstituționale”, a declarat Avocata lui Ahmed, Roberta Kaplan.

Ahmed a fost vizat alături de Clare Melford, care locuiește în Marea Britanie și conduce Global Disinformation Index (GDI). Musk a cerut, de asemenea, închiderea GDI din cauza criticilor aduse site-urilor de dreapta acuzate că răspândesc dezinformare.

„Deși fiecare țară are dreptul de a-și stabili propriile reguli privind vizele, susținem legile și instituțiile care lucrează pentru a menține internetul liber de cel mai nociv conținut”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului britanic.