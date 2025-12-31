Momentul în care un turist intră cu maşina pe pârtia din Parâng, printre copiii care se dădeau cu sania

Accesul cu autovehicule în zonele destinate sporturilor de iarnă este interzis. Foto: Captură video/Facebook/Stațiunea Parâng Petrosani

Un turist a ignorat avertismentele autorităților și a intrat cu autoturismul pe o pârtie de schi din stațiunea Parâng. Potrivit imaginilor postate pe rețelele de socializare de reprezentanții stațiunii, acesta a derapat necontrolat pe zăpadă, în apropiere de turiștii aflați în zonă.

Șoferul nu a putut să stăpânească autoturismul, care a alunecat încet printre copiii care trăgeau de sănii.

Reprezentanții stațiunii au atras atenția că accesul cu autovehicule în zonele destinate sporturilor de iarnă este extrem de periculos, atât pentru cei aflați în mașină, cât și pentru schiori sau turiștii din apropiere.

„Aviz amatorilor de urcat cu mașina: nu vă lăsați până nu vine SMURD să vă recupereze, pe voi sau pe alții”, este avertismentul transmis de administratorii stațiunii, în contextul incidentului.

Nu este singurul incident de acest fel care a generat indignare pe rețelele de socializare. În luna ianuarie, un șofer a fost filmat în timp ce urca la volanul unui BMW F10 pe pârtia de schi din stațiunea Borșa. Mașina a circulat chiar sub telescaunul care duce la Cascada Cailor.

Astfel de acțiuni sunt interzise pentru a nu pune în pericol schiorii și pentru a nu deteriora pârtia.

Autoritățile locale pot aplica sancțiuni șoferului pentru încălcarea reglementărilor privind circulația rutieră în zonele dedicate sporturilor de iarnă, precum și pentru pericolele generate de acest gest iresponsabil.