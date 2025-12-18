Răsturnare de situație. Presupusul iubit al Rodicăi Stănoiu, cu 50 de ani mai tânăr, neagă relația: „A fost ca o mamă pentru mine”

Marius Calotă spune că nu a avut o relație amoroasă cu Rodica Stănoiu și că aceasta i-a fost ca „o a doua mamă” FOTO: Antena 3 CNN/ Observator TV

Rodica Stănoiu a fost înmormântată joi, pentru a doua oară, după ce trupul ei a fost ridicat de la INML de o nepoată. Între timp, ancheta în cazul morții fostei ministre continuă, iar procurorii au făcut noi audieri. Și tot joi bărbatul de 33 de ani despre care s-a spus că ar fi iubitul Rodicăi Stănoiu neagă această informație.

Tânărul în vârstă de 33 de ani a declarat pentru Observator că Rodica Stănoiu a fost ca o mamă pentru el și că nu s-a pus problema unei relații amoroase. Marius Calotă a mers joi și el din nou la INML pentru a încerca să preia trupul fostei ministre, însă nu i-a fost permis, pentru că nu sunt rude.

Bărbatul a vorbit și despre testamentul Rodică Stănoiu.

„Mi s-au adresat n-șpe mii de injurii și apelative care nu au nicio legătură cu realitatea. Niște persoane pe care nu le cunosc și nici nu aș vrea să le cunosc prea curând (fac aceste acuzații, injurii - n.n.)... Deci, cred că trebuie să păstrăm eleganță. Este o chestiune intimă, pe care nu cred că este necesar să fac publică. Despre testament știe toată lumea... toți cei implicați și menționați în testament știu despre ce este vorba. Doamna Rodica, la vremea respectivă, le-a explicat cu subiect și predicat cam care este povestea testamentului. Dacă unii dintre ei sunt nemulțumiți, nu este problema mea”, a declarat Marius Calotă pentru Observator.

El a negat zvonurile potrivit cărora ar fi fost iubitul Rodicăi Stănoiu, spunând că relațiile dintre ei erau „familiale”.

„Relația noastră a fost o relație familială, între doamna Rodica Stănoiu, mama mea, eu, Paul, care este fratele meu și a locuit și el cu noi în casă o bună bucată de timp și cam atât vă pot spune. Nu s-a căsătorit nimeni cu nimeni, nu există iubiți, îndrăgosteli sau alte aspecte care să aibă o conotație în sensul acesta”, mai spune tânărul.

Bărbatul a mai spus că Rodica Stănoiu a fost ca o a 2-a mamă pentru el.

„A fost ca o a doua mamă pentru mine și ca o bunică pentru Paul (fratele lui - n.n.)”, a declarat Marius Calotă.

El vrea să spulbere și speculațiile privind împrejurările ciudate ale morții.

„Șase medici au constatat decesul. Au resuscitat-o conform procedurii legale timp de 45 de minute... s-a constatat că a decedat în urma unui stop cardio-respirator. Au fost și organele de cercetare penală la fața locului care au analizat corpul doamnei Rodica. Avem și camere video, audio în casă, sigur că da”, a mai declarat tânărul.

El a mai spus că ar fi vrut să participe la a doua reînhumare a Rodicăi Stănoiu, însă nu a fost anunțat. De asemenea, spune că se știe cu nepoata care s-a ocupat de cea de-a doua înmormântare și că nu înțelege de ce are această atitudine față de el.