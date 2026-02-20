Poluarea provocată de arderea lemnului duce la 8.600 de decese premature anual în SUA

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Poluarea aerului generată de arderea lemnului în gospodării este estimată că provoacă 8.600 de decese premature în Statele Unite în fiecare an, arată cercetări recente, scrie The Guardian.

Doar 2% dintre locuințele din SUA folosesc lemnul ca sursă principală de încălzire. Alte 8% ard lemn din motive de confort, estetică sau ca sursă suplimentară de căldură, însă, cumulat, acestea produc 21% din poluarea cu particule în sezonul rece.

„Auzim frecvent despre impactul negativ asupra sănătății al fumului provenit din incendiile de vegetație, dar rareori luăm în considerare consecințele arderii lemnului pentru încălzirea locuințelor”, a declarat profesorul Daniel Horton, de la de la Univeristatea Northwestern.

„Am fost șocat de procentul de poluare cu particule provenit din arderea lemnului în gospodării. Existau lacune majore de dovezi privind efectele asupra calității aerului la scară continentală în SUA – unde se află poluarea și cine este cel mai afectat de aceasta”, a precizat Kyan Shlipak, autorul principal al studiului.

Echipa de cercetare a împărțit teritoriul continental al SUA în 839.000 de pătrate de grilă. Pentru fiecare pătrat a fost calculat nivelul orar de poluare, o dată luând în calcul arderea rezidențială a lemnului și o dată fără aceasta.

„Aveam ideea preconcepută că arderea lemnului în gospodării este predominant un fenomen rural, dar am constatat că are un impact substanțial asupra populațiilor urbane și suburbane din interiorul și din jurul multor dintre cele mai mari orașe ale SUA”, a explicat Shlipak.

Din cauza temperaturilor scăzute pe timpul nopții, arderea lemnului a afectat și zone considerate cu climat cald, inclusiv Los Angeles. În unele regiuni ale SUA, poluarea provenită din arderea lemnului este reținută local de relief, precum văile și lanțurile muntoase. Exemplele includ Munții Stâncoși la vest de Denver, lanțul Cascade la est de Seattle și munții San Gabriel la nord de Los Angeles.

Ulterior, cercetătorii au analizat cine arde lemn și cine este cel mai afectat. Ei au descoperit că poluarea cu particule provenită din arderea rezidențială a lemnului se răspândește din suburbii, unde rata arderii este mai mare, și ajunge să afecteze populațiile din zonele urbane dens populate. Acest lucru ridică probleme de justiție de mediu.

„Am fost surprinși de rezultat. Deși persoanele de culoare ard mai puțin lemn, ele au fost expuse la niveluri mai ridicate și au suferit efecte mai grave din cauza poluării generate de arderea lemnului”, a declarat Shlipak.

Impactul asupra persoanelor de culoare este amplificat de vulnerabilitatea crescută, cauzată de inegalitățile de sănătate existente de lungă durată.

„Doar un număr mic de locuințe se bazează pe arderea lemnului pentru încălzire. Facilitarea tranziției către aparate de încălzire mai curate sau către surse de căldură care nu implică ardere ar putea duce la îmbunătățiri semnificative ale calității aerului”, a adăugat Horton.

Și Regatul Unit se confruntă cu efecte negative asupra sănătății generate de arderea rezidențială a lemnului și cărbunelui.

La nivelul întregului Regat Unit, poluarea aerului provenită din locuințele care ard lemn sau cărbune contribuie la aproape 2.500 de decese evitabile în fiecare an. Un studiu recent realizat în Țara Galilor a arătat că încălzirea cu sobă pe lemne sau șemineu a triplat nivelul de poluare cu particule inhalat de copii în locuințe.

Analiza a 26 de milioane de certificate de performanță energetică ale locuințelor a arătat că 10,4% dintre casele din Anglia și Țara Galilor aveau sisteme de încălzire pe bază de lemn în 2024, iar tendința este în creștere. Organizația Global Action Plan estimează că, dacă tendințele continuă, aproape un milion de sobe pe lemne ar putea fi instalate în Regatul Unit pe durata actualului mandat parlamentar.

Cea mai mare densitate de sobe pe lemne și șeminee se regăsește în zonele urbane din afara marilor orașe, inclusiv în consiliile locale din Worthing, Norwich, Reading, Cambridge și Hastings. Acest tip de încălzire este predominant întâlnit în locuințe din cartiere mai înstărite, însă poluarea se extinde pe arii mai largi, ridicând întrebări legate de justiția de mediu.

Guvernul britanic analizează în prezent introducerea unor avertismente de sănătate pentru noile sobe și combustibili solizi.