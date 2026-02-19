Ciprian Ciucu a anunţat amenzi de 85.000 de euro după deszăpezirea deficitară din Bucureşti. Ce sancţiuni a primit fiecare sector

Ciprian Ciucu a anunţat amenzi de 85.000 de euro după deszăpezirea deficitară din Bucureşti. Sursa foto: Primaria Capitalei / Facebook

Primăria Capitalei a anunţat amenzi de 425.000 de lei (aproximativ 85.000 de euro) pentru arterele care nu au fost deszăpezite în ultimele două zile, după ninsoarea puternică din Bucureşti. "Atât au primit azi operatorii de salubrizare, care au contracte cu primăriile de sector, pentru modul în care au gestionat deszăpezirea în București", a transmis instituţia. Primăria Generală a adăugat şi ce sancţiuni financiare au acordat poliţiştii locaşi în fiecare sector în parte.

"Amenzi de 425.000 de lei pentru arterele care nu au fost deszăpezite. Atât au primit azi operatorii de salubrizare, care au contracte cu primăriile de sector, pentru modul în care au gestionat #deszăpezirea din #București.

Primarul Ciprian Ciucu a dispus Poliției Locale a Municipiului București să facă controale încă de la debutul fenomenelor meteo. În primă fază, oamenii legii au dat atenționări.

Azi au venit și amenzile. La 12 ore după ce codul de ninsoare a încetat. Legislația nu-ți permite să iei măsuri în timpul avertizărilor meteo.

Am verificat zeci de străzi și străduțe și încă am găsit stații STB înzăpezite, pe unele tronau munți de omăt, treceri de pietoni acoperite cu apă, trotuare pe care nu se putea circula", conform Primăriei Bucureşti.

"Reamintesc faptul că Primăria Municipiului București nu are competențe și nu are contracte cu operatorii de salubrizare din București, acestă sarcină revenind exclusiv în competența Sectoarelor. #PMB are în schimb atribuții de control, pe care le-am exercitat.

Astfel, sesizările pe care le primim sunt direcționate sectoarelor, iar PMB verifică ulterior rezolvarea acestora”, a explicat edilul Capitalei", a explicat edilul.

Amenzile primite de fiecare sector

Polițiștii locali au dat amenzi de câte 5.000 de lei pentru ficare arteră unde au constatat nersepectarea regulamentului privin obligațiile efectuării serviciului de iarnă.

Astfel:

Sectorul 1 - 12 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni - cuantum total 60.000 lei;

Sectorul 2 - 11 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni - cuantum total 55.000 lei;

Sectorul 3 - 19 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni - cuantum total 95.000 lei;

Sectorul 4 - 19 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni - cuantum total 95.000 lei;

Sectorul 5 - 13 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni - cuantum total 65.000 lei;

Sectorul 6 - 11 artere pentru care s-au aplicat sancțiuni - cuantum total 55.000 lei.

„Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București va continua verificarea modului în care operatorii de salubrizare și Sectoarele își fac treaba”, a subliniat Ciprian Ciucu.

Acesta atrage atenția primarilor de sector că, pe lângă deszăpezire, trebuie să se asigure, prin serviciile de salubrizare, că apa provenită de la topirea zăpezii are acces către gurile de scurgere ale canalelor, iar Apa Nova trebuie să verifice că nu sunt înfundate.