Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și și-a schimbat declarația

Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției, a murit la începutul lunii decembrie 2025 FOTO: Agerpres

Rodica Stănoiu va fi înmormântată a doua oară, după ce nepoții îi vor ridica trupul de la Institutul Național de Medicină Legală (INML). Tot ei se vor ocupa de toate procedurile de reînhumare. Între timp, au început audierile în dosarul penal deschis după moartea fostului ministru al Justiției. Prima care a dat declarații în fața procurorilor a fost nepoata ei.

Rodica Stănoiu a fost deshumată luni, după ce procurorii au deschis dosar penal legat de circumstanțele morții ei. Legiștii nu au găsit leziuni care să fie în legătură directă cu decesul și au constatat că în cazul Rodicăi Stănoiu moartea nu a fost violentă, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Sunt suspiciuni tot mai mari însă în legătură cu ultimele luni de viață ale fostului ministru al Justiției.

Cunoscuții spun că în ultima perioadă, Stănoiu era complet izolată, slăbită și înfometată și că iubitul cu 50 de ani mai tânăr decât ea o izolase complet.

Deși primele rezultate ale autopsiei arată că nu s-au descoperit leziuni incompatibile cu viața, procurorii așteaptă și rezultatele testelor toxicologice. Între timp, vor face audieri.

Nepoata Rodicai Stanoiu a fost prima care a răspuns la întrebările procurorilor și polițiștilor, potrivit unor surse. A făcut declarații ample, care s-au întins pe pagini întregi, însă asupra unora dintre ele a revenit și le-a refăcut.

Urmează să fie citați, conform procedurilor, și apropiații, cunoscuții fostului ministru, dar mai ales iubitul, un jurist cu 50 de ani mai tânăr, cu care avea o relație de aproximativ 5 ani.

Parchetul a deschis dosar penal in rem pentru ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic.

Rodica Stănoiu a ajuns la Floreasca, unde a fost internată din 30 septembrie până în 3 octombrie. După aceea a fost dusă la Spitalul Obregia, de unde a fost externată pe semnătura iubitului.