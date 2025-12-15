Moartea Rodicăi Stănoiu. Procurorii fac cercetări pentru ucidere din culpă şi acces ilegal la un sistem informatic

Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției, a murit la începutul lunii decembrie 2025 FOTO: Agerpres

Procurorii de la Parchetul Tribunalului Ilfov fac cercetări pentru ucidere din culpă şi acces ilegal la un sistem informatic în dosarul deschis în legătură cu moartea Rodicăi Stănoiu, potrivit unui comunicat de presă.

În data de 10.12.2025, organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul I.P.J. Ilfov - Serviciul de Investigații Criminale s-au autosesizat pentru ucidere din culpă şi acces ilegal la un sistem informatic în urma apariției în presa scrisă (în mediul online) a unor articole în care se prezentau împrejurări care dădeau naştere unor suspiciuni privind decesul Rodicăi Stănoiu, a comunicat Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Au fost administrate mai multe probe din care a rezultat că trebuie făcute cercetări mai amănunțite legate de ultima perioadă din viața Rodicăi Stănoiu, legate de suspiciuni privind urmele unor acte de violență pe corpul acesteia şi de alte aspecte privind viața personală a victimei din ultima perioadă.

Prin ordonanţa din 12.12.2025 procurorul de caz a dispus efectuarea exhumării, procedură care a avut loc luni la Cimitirul Izvorul Nou din Bucureşti, pentru stabilirea cauzelor morții şi a împrejurărilor de săvârşire a faptei.

Cercetările sunt continuate de organele de cercetare penală sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Rodica Stănoiu avea fracturi ale coastelor, lovituri la cap și ochi și era subnutrită, au declarat surse medicale pentru Antena 3 CNN.

Stănoiu a fost internată în două spitale înainte să moară.

A ajuns la Floreasca, unde a fost internată din 30 septembrie până în 3 octombrie. Avea traumatism cerebral minor, fracturi costale minore în urma unei căderi accidentale, au declarat sursele citate. Ea avea demență, Alzheimer și afecțiuni cardiace.

După aceea a fost dusă la Spitalul Obregia, iar surse au declarat pentru Antena 3 CNN că era subnutrită și avea vânătăi la cap și la ochi. De acolo a fost externată pe semnătura iubitului.

Când a murit acasă, decesul a fost constatat fie de medicul de familie, fie de un medic de ambulanță, potrivit procedurii, în cazul în care nu sunt sesizați legiștii.