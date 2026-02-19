O femeia a murit după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Sectorul 5 al Capitalei

Autospecială de Poliție. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

O femeie în vârstă de 31 de ani a murit, joi, după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva, scrie Agerpres.

„Joi, în jurul orei 17:50, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 24 Poliție au fost sesizați cu privire la faptul că o femeie se afla pe pervazul unei terase, la o adresă din Sectorul 5. La fața locului s-au deplasat de îndată polițiști din cadrul subunității, echipaje ale ISU-BIF, precum și un echipaj de prim-ajutor.

În urma primelor verificări, s-a constatat că femeia manifesta un comportament agitat și necooperant. Totodată, pentru gestionarea situației au fost solicitați și negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Femeia s-ar fi precipitat de la etajul 10 al imobilului, căzând pe terasa situată la etajul 1”, se precizează într-un comunicat al Poliției Capitalei.



Potrivit sursei citate, echipajul medical prezent la fața locului i-a acordat imediat îngrijiri de specialitate, însă, în pofida eforturilor depuse, a fost declarat decesul femeii.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și a împrejurărilor producerii evenimentului.