Apar detalii uluitoare în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Au fost audiați șoferul și bucătăreasa, urmează iubitul cu 50 de ani mai tânăr

Au fost audieri pe bandă rulantă în cazul morții suspecte a fostei ministre Rodica Stănoiu. Până acum au ajuns în fața anchetatorilor nepoata, șoferul și bucătăreasa. Familia Rodicăi Stănoiu încearcă din nou, joi, să organizeze înmormântarea acesteia. Trupul neînsuflețit va fi ridicat de la INML, după ce rudele nu au reușit timp de două zile să se înțeleagă în privința costurilor.

Între timp, procurorii fac cercetări pentru ucidere din culpă și urmează să îl audieze pe iubitul cu 50 de ani mai tânăr al Rodicăi Stănoiu.

Reprezentanții Institutului Național de Medicină Legală îi așteaptă pe nepoții Rodicăi Stănoiu pentru a-i ridica trupul neînsuflețit, astfel încât să poată fi reînhumată.

În tot acest timp, ancheta merge mai departe. După ce nepoata Rodicăi Stănoiu a fost prima audiată, potrivit surselor Antena 3 CNN, au fost citați în fața polițiștilor și procurorilor și șoferul, bucătăreasa, dar și un doctorant care lucra împreună cu Rodica Stănoiu la teza sa de doctorat. Toți au venit să răspundă la întrebările anchetatorilor, în condițiile în care în spațiul public au apărut foarte multe declarații ale unor apropiați care susțineau că Rodica Stănoiu a fost îndepărtată de toți cunoscuți în ultima perioadă.

Mai mult decât atât, au fost voci care spuneau că nu i s-ar mai fi permis nici măcar să ia legătura telefonică cu apropiații, că iubitul i-ar fi controlat telefonul mobil.

Mai mult decât atât, au apărut și zvonuri că Rodica Stănoiu ar fi fost inclusiv în fometată. Aceste zvonuri sunt alimentate și de ultima apariție publică a fostei ministre, la funeraliile lui Ion Iliescu, când era vizibil slăbită, dată fiind și vârsta înaintată pe care o avea - 86 de ani.

În fața anchetatorilor urmează să fie chemați și alți cunoscuți, inclusiv iubitul Rodicăi Stănoiu, juristul cu 50 de ani mai tânăr decât ea.