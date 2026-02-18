Hoţii îşi schimbă tot mai frecvent tehnicile prin care pătrund în locuinţele oamenilor. Ce este metoda "Porumbelul"

Hoţii îşi schimbă tot mai frecvent metodele prin care acţionează, reuşind să păcălească oamenii pentru a le intra în locuinţe. Unii se dau drept rude, alţii pretind că sunt vecini care vând produse, iar alţii invocă situaţii aparent absurde, precum blocarea unui porumbel în coşul de fum. Chiar şi în locuinţele dotate cu sisteme de supraveghere, infractorii nu par descurajaţi.

Fie că există sau nu sisteme de supraveghere, hoţii nu ezită să acţioneze. Nu folosesc forţa pentru a pătrunde în locuinţe, ci pretexte convingătoare. Mizează pe încrederea victimelor şi pe reacţia lor rapidă, fără verificări.

În primul caz, surprins de camerele de supraveghere, mai multe persoane intră în scara unui bloc. S-ar fi prezentat drept vecini care vând produse alimentare. După ce au fost primiţi în imobil, au profitat de moment şi au sustras aproape 2.500 de lei. La final, părăsesc clădirea în grabă.

Se dau drept rude

Într-un alt caz, suspecţii ar fi spus că sunt trimişi de rudele victimelor pentru a livra peşte. În schimbul produselor, solicitau sume mai mari decât valoarea reală. Odată intraţi în locuinţă, urmăreau unde este ţinut portofelul şi sustrăgeau bani. Imaginile dintr-o locuinţă arată cum o femeie caută într-un dulap, ia bani şi îi ascunde în poşetă înainte de a pleca.

O altă metodă ingenioasă folosită de hoţi este aşa numita metodă Porumbelul. Infractorii bat la uşile oamenilor şi sub pretextul unui porumbel blocat în podul casei, aceştia solicită accesul în interiorul locuinţei. În timp ce unul verifică porumbelul din pod, ceilalţi sustrag bunuri d valoare saqu bani din locuinţele oamenilor.

Hoţii ar fi vizat persoane vulnerabile sau vârstnice. Cazul din Cluj i-a surprins inclusiv pe poliţişti, aceştia au sustras 52 de mii de lei din imobil.

"Doi dintre bărbaţi ar fi pătruns fără drept într-un imobil din Cuj-Napoca, profitând de vârsta înaintată a persoanei vătămate, respectiv un bărbat de 89 de ani pe care l-ar fi indus în eroare sub pretextul unei situaţii nereale, respectiv faptul că un porumbel le-ar fi rămas blocat în podul imobilului acestuia", a afirmat Iulian-Florin Timşa, purtător de cuvânt IPJ Cluj.

Ce recomandă autorităţile

Anchetatorii spun că astfel de metode sunt atent pregătite, iar poveştile sunt adaptate în funcţie de profilul victimei.

"Vă recomandăm să nu permiteţi accesul în locuinţe persoanelor necunoscute indiferent de povestea prezentată. Nu luaţi decizii sub presiune şi nu vă lăsaţi convinşi de urgenţe fabricate. Nu oferiţi date personale, informaţii despre bunurile din casă sau sume de bani unor persoane pe care nu le cunoaşteţi", a declarat Crina Eşanu, purtător de cuvânt Poliţia Capitalei.

Prudenţa şi verificarea informaţiilor rămân cele mai sigure măsuri de protecţie. Specialiştii avertizează că metodele evoluează constant, iar infractorii mizează pe reacţii rapide şi emoţionale.