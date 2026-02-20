Rusia a atacat cu rachete blocuri de locuințe din regiunea Harkov

Nu se ştie nimic despre numărul victimelor înregistrate după bombardamentul de azi-noapte. Sursa foto: Getty Images

Forţele ruseşti au lansat un atac cu rachete asupra unor clădiri rezidențiale din regiunea Harkov, în dimineaţa zilei de vineri, a relatat publicaţia Ukrainska Pravda. Primarul Harkovului, Ihor Terekhov, a transmis că urmează să se facă bilanţul pagubelor. Momentan, nu se ştie dacă există sau nu victime în urma bombardamentului.

Potrivit sursei citate, în urma atacului cu rachete ruseşti, mai multe blocuri de locuinţe aflate în districtul Slobidskyi din oraşul Harkov au fost afectate, geamurile fiind sparte. În plus, mai multe maşini au luat foc.

"A fost înregistrat un atac cu rachetă al inamicului asupra districtului Slobidskyi. Consecințele sunt în curs de verificare", a declarat primarul Harkovului, Ihor Terekhov.

Şeful Administraţiei militare regionale din Harkov, Oleh Syniehubov, a confirmat şi el că districtul Slobidskyi al orașului a fost lovit. Acesta a precizat că două autoturisme au fost cuprinse de flăcări.

Până în prezent, nu au fost raportate informații despre eventuale victime. Datele sunt în curs de actualizare.

Bombardamentul armatei conduse de Vladimir Putin vine în contextul în care la Geneva, au avut loc săptămâna aceasta negocieri de pace între Rusia și Ucraina, mediate de SUA. Discuții trilaterale s-au încheiat fără rezultate concrete, însă, delegația Kievului susţine că "au existat unele progrese".

Pe de altă parte, fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, spune că nu trebuie să ai niciodată încredere în liderul de la Kremlin, iar discuțiile trebuie începute doar dintr-o poziție de forță.

"Nu uitați că Putin este ofițer KGB", a precizat Petro Poroșenko în momentul în care a spus că are două sfaturi esențiale pentru oricine negociază cu preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin. Deci, inclusiv, liderului ucrainean, Volodimir Zelenski.

Ucraina acuză Rusia că încearcă să prelungească negocierile, în timp ce Moscova susține că dialogul va continua. Chiar şi în timpul negocierilor de la Geneva au existat atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene și victime raportate de ambele părți.