"Nu uitați că Putin este ofițer KGB". Fostul președinte al Ucrainei îi dă două sfaturi lui Zelenski pentru negocierile cu Kremlinul

Fostul președinte al Ucrainei Petro Poroșenko are două sfaturi esențiale pentru oricine negociază cu Vladimir Putin. În primul rând, spune el, nu trebuie să ai niciodată încredere în liderul de la Kremlin, iar în al doilea rând, discuțiile trebuie începute doar dintr-o poziție de forță.

Poroșenko se teme că aceste principii sunt ignorate în actualele discuții de pace intermediate de SUA pentru oprirea războiului declanșat de Rusia. El a declarat pentru Politico, într-un interviu la Munchen, că vorbește din experiența acordurilor de la Minsk din 2014 și 2015. Documentele, semnate de liderii Ucrainei, Rusiei, Franței, Germaniei și de reprezentanți ai separatiștilor ucraineni, urmăreau "înghețarea" conflictului din Donbas, însă nu au funcționat în practică.

Declarațiile sale vin în timp ce delegații ruse și ucrainene se întâlnesc la Geneva cu emisari americani, Jared Kushner și Steve Witkoff, într-o nouă rundă de negocieri care, până acum, nu a produs rezultate.

Poroșenko a fost primul președinte ales al Ucrainei după revolta Euromaidan din 2013-2014, care l-a îndepărtat de la putere pe Viktor Ianukovici, lider apropiat de Moscova. În prezent, fostul președinte spune că urmărește cu îngrijorare direcția în care merg discuțiile de pace.

Liderul partidului Solidaritatea Europeană, principala forță de opoziție, consideră că președintele Volodimir Zelenski a greșit acceptând negocieri din care europenii au fost excluși și susține că acesta ar fi trebuit să ceară, înainte de orice, un armistițiu imediat.

"În ciuda catastrofei din Biroul Oval din februarie, acum un an, ar fi trebuit să rămână pe o singură cerere: încetarea focului. Nu îl înțelege pe Putin, nu îl înțelege nici pe Trump. Și mai este o problemă: Trump nu îl înțelege pe Putin. Asta e o tragedie globală, nu doar pentru Ucraina", a spus Poroșenko.

El afirmă că Trump ar crede că Putin "negociază" pentru a obține condiții mai bune, însă, în opinia lui, această interpretare este falsă. "Trump crede că Putin face un târg cu el și încearcă să obțină termeni mai buni. Nu e adevărat. Putin nu negociază. El are o cu totul altă logică. Putin vrea să refacă Uniunea Sovietică. Putin vrea să reînființeze Imperiul Rus. Nu am nicio îndoială. Putin visează la locul lui în istorie, indiferent de prețul în vieți pierdute, vieți rusești și, desigur, vieți ucrainene", a adăugat fostul președinte.

Poroșenko susține, de asemenea, că Putin nu ar fi preocupat în primul rând de obținerea unor teritorii suplimentare în estul Ucrainei pe care armata rusă nu le-a putut cuceri, deși Kremlinul cere ca acestea să fie cedate într-un eventual acord. În schimb, el crede că această cerință este folosită "pentru a destabiliza situația politică internă" și pentru a slăbi unitatea țării, deoarece orice concesie teritorială ar trebui aprobată prin referendum, un scenariu care ar diviza societatea ucraineană. "Acesta este scenariul rusesc. Să nu uităm: Putin este ofițer KGB. E specialist în astfel de lucruri", a afirmat Poroșenko.

"Rolul Statelor Unite e esențial, dar fără Europa nici acolo nu se poate face nimic"

În campania electorală din 2019, Zelenski l-a criticat pe Poroșenko pentru semnarea acordurilor de la Minsk, nepopulare în Ucraina și considerate un eșec, în condițiile în care Rusia nu le-ar fi respectat.

Poroșenko își apără însă decizia și spune că a făcut concesii limitate, mult sub ceea ce, potrivit lui, ar fi cerut Putin. "Dar măcar Minsk mi-a dat cinci ani ca să ajut la construirea statului ucrainean, a bisericii și a armatei”, a spus el. În viziunea sa, acești cinci ani au fost cruciali pentru ca Ucraina să poată rezista invaziei la scară largă din 2022 și să evite înfrângerea.

Poroșenko afirmă că Europa ar trebui să intre direct în negocieri, reluând apelul președintelui francez Emmanuel Macron ca europenii să participe la masă. "Cred că această idee va fi tot mai susținută", a spus el, adăugând însă că ar fi importantă și susținerea cancelarului german Friedrich Merz. "Europa are tot dreptul să fie la masă, pentru că acum ea finanțează Ucraina. Totuși, fără Trump, fără America, este imposibil să ajungi la un acord de pace. Rolul Statelor Unite e esențial, dar fără Europa nici acolo nu se poate face nimic. Pot juca rolul polițistului bun și al polițistului rău", a mai spus Poroșenko.

Totodată, el consideră că Trump ar trebui să depășească una dintre "liniile roșii" pentru a garanta securitatea Ucrainei după război. "Trebuie să fie vorba de trupe pe teren. Ale cui trupe? Ale Americii, pentru că fără ele conflictul va reveni", a declarat el.

Poroșenko crede că Trump, care a exclus trimiterea de militari americani în Ucraina, ar putea fi convins să își schimbe poziția. El spune că, în 2017, când era președinte, a discutat cu Trump (aflat atunci la primul mandat) despre o posibilă desfășurare americană ca parte a unei forțe de menținere a păcii sub egida NATO sau ONU. Inițial, Trump ar fi respins ideea. "Urăște NATO. Urăște operațiunile de menținere a păcii ale ONU", a spus Poroșenko.

Dar, pe parcursul discuției, Trump ar fi început să ia în calcul posibilitatea, potrivit relatării fostului lider ucrainean, care spune că Trump se gândește la moștenirea sa politică și vrea să rămână în istorie ca "președintele păcii". "Iar Trump nu poate livra un acord de pace fără trupe pe teren", a susținut Poroșenko.

„Am vorbit cu el doar de trei ori în ultimii șapte ani”

Poroșenko și Zelenski au fost cazați la același hotel la Conferința de Securitate de la Munchen de săptămâna trecută, însă nu s-au întâlnit.

"Am vorbit cu el doar de trei ori în ultimii șapte ani", a spus Poroșenko. Ultima discuție ar fi avut loc în urmă cu un an, când ar fi discutat despre "așa-numitul plan al victoriei", iar Poroșenko i-ar fi transmis că opoziția îl va sprijini, fiind comandantul suprem. "Din păcate, aceea a fost ultima dată când am vorbit”, a adăugat el.

Cei doi au o relație conflictuală de ani buni și s-au atacat dur în campania din 2019. Cu toate acestea, Zelenski a câștigat detașat după ce a promis că poate rezolva conflictul cu Rusia prin discuții directe cu Putin și după ce a mobilizat puternic alegătorii tineri prin rețelele sociale.

Poroșenko afirmă că procurori numiți în perioada lui Zelenski i-au adus acuzații grave, inclusiv trădare, conspirație și corupție. El susține că dosarele sunt fabricate și că este convins că pe 6 martie Curtea Supremă va decide că acuzațiile sunt ilegale și neconstituționale.

Fostul președinte mai afirmă că, pe fondul unor scandaluri de corupție și al criticilor privind slăbirea standardelor democratice, scena politică din Ucraina a devenit tot mai fragilă. "Parlamentul este într-o criză foarte adâncă" a spus Poroșenko. "De aceea, nu va avea altă opțiune decât să formeze un guvern de unitate națională. Eu nu pun nicio condiție. Nu am nevoie de nicio funcție în guvern, dar întrebarea e dacă Ucraina va supraviețui sau nu."