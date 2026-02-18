Publicat acum 1 minut

Reprezentanții Rusiei insistă să obțină anularea decizia luate la Summitul NATO de la București, din 2008, în cadrul căruia țările alianței au convenit ca Ucraina și Georgia să devină membre ale acestei organizații la un moment dat în viitor, scrie The Moscow Times, care citează declarații din presa de la Moscova.

Publicația citează în acest sens o declarație a Ambasadei ruse în Belgia pentru ziarul Izvestia.

Misiunea diplomatică a confirmat că, în cadrul negocierilor de pace cu Ucraina, Rusia intenționează să facă presiuni asupra NATO pentru a-și oficializa angajamentul de a nu se extinde spre est.

Mai mult, potrivit unui reprezentant al misiunii diplomatice, Kremilnul insistă asupra abrogarii deciziilor Summitului de la București, din 2008, la care țările NATO au convenit că Ucraina și Georgia ar trebui să devină membre ale alianței la un moment neprecizat.

Formalizarea legală a acestor aspecte este necesară deoarece "toate promisiunile verbale făcute de membrii NATO în trecut cu privire la neextindere au fost uitate și ignorate la un moment oportun", a argumentat reprezentantul ambasadei.

El a reamintit că, inclusiv în timpul unificării Germaniei, liderii NATO au promis conducerii sovietice de atunci că organizația nu are planuri de extindere spre est.

Înainte de invazia rusă în Ucraina, Moscova a prezentat Washingtonului un proiect de acord de securitate care includea cerința de a nu extinde NATO.

Anul trecut, președintele rus Vladimir Putin a pus drept condiție pentru încheierea războiului ca Ucraina garanteze în scris că aderă la statutul neutru și abandonează proiectul aderării la NATO.

Potrivit The Moscow Time, administrația președintelui american Donald Trump s-a dovedit receptivă, refuzând să ia în considerare intrarea Kievului în alianța militară și oferind, în schimb, garanții de securitate.