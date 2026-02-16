Rusia a atacat cu drone Ucraina, iar infrastructura medicală a fost avariată. Armata lui Putin a avansat în regiunea Donețk

1 minut de citit Publicat la 09:01 16 Feb 2026 Modificat la 09:02 16 Feb 2026

Federaţia Rusă a lansat în mod regulat atacuri asupra comunităților din regiunea Sumî. Sursa foto: Getty Images-

Rusia a lansat noi atacuri cu drone în Ucraina, inclusiv asupra regiunii Sumî. Infrastructura medicală a fost avariată în urma bombardamentelor, au spus oficialii locali, care au precizat că există şi patru răniţi, a relatat The Kyiv Independent. DeepState, un grup ucrainean de analiști militari, a raportat că, armata lui Putin a avansat în apropierea satului Novomîkolaivka din regiunea Donețk, potrivit Ukrainska Pravda.

Jurnaliştii de la The Kyiv Independent au scris că atacurile rusești din 15 februarie asupra regiunii Sumî au rănit 4 persoane și au avariat "infrastructura medicală".

Guvernatorul regiunii Sumî, Oleh Hrihoriv, a raportat că o dronă rusească a vizat infrastructură medicală nespecificată din orașul Sumî, în noaptea de 14 spre 15 februarie, provocând daune la fața locului. Este a doua oară într-o săptămână când forțele ruse lovesc infrastructura medicală, a subliniat Hrihoriv.

Mai târziu, în cursul zilei de 15 februarie, în comunitatea Ohtîrka, două femei și un bărbat au fost răniți într-un atac rusesc. De asemenea, o femeie în vârstă de 43 de ani a fost spitalizată în comunitatea Velîkopîsarivka, după ce un atac rusesc a vizat un vehicul civil, conform sursei citate.

Deși tipul exact de armament folosit în atac nu a fost clarificat imediat, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat pe parcursul zilei cu privire la drone rusești care vizau diverse comunități din regiunea Sumî.

Autorităţile ucrainene nu au oferit informații despre gravitatea rănilor suferite de victime.

Rusia a lansat în mod regulat atacuri asupra comunităților din regiunea Sumî de la începutul invaziei sale la scară largă. Regiunea este situată în nord-estul Ucrainei, la granița cu Rusia.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 15 februarie că, în ultima săptămână, Rusia a lansat aproximativ 1.300 de drone de atac, peste 1.200 de bombe ghidate și 50 de rachete, aproape toate balistice, asupra Ucrainei.

În plus, liderul de la Kiev a mai precizat că Rusia continuă să vizeze în mod deliberat infrastructura energetică a Ucrainei, inclusiv facilități de producere a energiei, stații de transformare și rețeaua electrică, lovind totodată și zone rezidențiale.