Prima zi de negocieri trilaterale pentru pacea în Ucraina s-a încheiat după șase ore. Umerov: Ne-am concentrat pe aspecte practice

Imagine din prima zi de discuții trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia de la Geneva. Foto: Getty Images

Prima zi de discuții trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia de la Geneva s-a încheiat după șase ore. Omul lui Zelenski, negociatorul principal Rustem Umerov, a scris pe X că „discuțiile s-au concentrat pe aspecte practice și pe mecanismele unor posibile soluții”.

„Prima zi de negocieri trilaterale la Geneva s-a încheiat. După sesiunea comună, am continuat să lucrăm în grupuri pe domenii. Discuțiile s-au concentrat pe aspecte practice și pe mecanismele unor posibile soluții.

Atât componenta politică, cât și cea militară și-au încheiat lucrările pentru astăzi. Mulțumim partenerilor noștri americani pentru angajamentul lor constructiv și disponibilitatea de a lucra într-un ritm constant.

Astăzi, rezultatele primei zile de negocieri de la Geneva vor fi raportate președintelui Ucrainei. Mâine dimineață, grupurile politice și militare își vor continua activitatea”, a scris Umerov.

Echipa de negociatori a Ucrainei s-a îmbarcat luni la bordul unui tren internaţional cu destinaţia Geneva, în Elveţia, pentru a participa, începând de marţi, la a treia rundă de discuții trilaterale cu Rusia şi SUA destinate să ducă la o soluţionare negociată a războiului, a anunţat actualul şef al administraţiei prezidenţiale de la Kiev, Kirilo Budanov, fostul şef al Direcţiei principale de informaţii a Ministerului Apărării ucrainean (GUR).

După ce delegaţia Rusiei a fost formată exclusiv din militari în cele două runde anterioare de contacte trilaterale, care au avut loc în Emiratele Arabe Unite (EAU) în acest an, Moscova l-a desemnat ca şef al echipei sale pentru contactele de la Geneva pe consilierul cultural şi ideologul Kremlinului, Vladimir Medinski.

Principalul obstacol în calea unui acord la rundele anterioare de discuţii a fost regiunea Doneţk (est), unde Rusia controlează 75% din teritoriu şi cere trupelor ucrainene să se retragă din restul regiunii, mai exact din centura de fortăreţe, între care Sloviansk şi Kramatorsk, cu rol crucial în apărarea ucraineană, cerere respinsă de autorităţile de la Kiev.