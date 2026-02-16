Zelenski dă de înțeles, înaintea negocierilor de pace de la Geneva, că nu va renunța la teritorii: „Nu simt că este calea corectă”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images

Președintrele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dă de înțeles, într-un mesaj publicat luni pe rețelele sociale, că nu va renunța la teritoriile cerute de Vladimir Putin. Acesta spune că „este o mare greșeală să permiți agresorului să ia ceva” și dă exemple precum Crimeea în 2014 sau Georgia în 2008. Mesajul lui Zelenski vine chiar înaintea negocierilor de pace de la Geneva.

„Este o mare greșeală să permiți agresorului să ia ceva. A fost o mare greșeală chiar de la început, începând cu 2014. Și chiar înainte de asta, în timpul atacului și ocupării unor părți din Georgia. Și chiar înainte de asta, când Cecenia a fost ocupată, cu distrugere totală și un milion de victime - atât morți, cât și răniți. S-au făcut multe greșeli. De aceea, acum nu vreau să fiu președintele care va repeta greșelile făcute de predecesorii mei sau de alți oameni”, scrie Zelenski.

Acesta avertizează că „nu-l poți opri pe Putin cu flori” și că rusia se va reînarma își va reface armata decimată în Ucraina și va fi din nou pregătit să atrace în „cinci ani”.

„Nu vorbesc doar despre Ucraina. Vorbesc despre liderii diferitelor țări care au permis unei țări agresive precum Rusia să intre pe teritoriul lor. Pentru că nu-l poți opri pe Putin cu flori. Eu nu am făcut-o niciodată și de aceea nu simt că este calea corectă. Sfatul meu pentru toată lumea - nu faceți asta cu Putin. Altfel, va exista un prim pas, apoi, în cinci ani, își va reconstrui armata, va crește numărul de soldați, armata sa va fi bine antrenată. Pentru că a pierdut o mulțime de oameni bine antrenați. Pierde acum 30-35 de mii de oameni pe lună. Vă puteți imagina asta în secolul XXI? Vă puteți imagina – pierde 35.000 în fiecare lună? Nu sunt sigur că știe despre asta”, a mai scris președintele ucrainean.

Într-un alt mesaj, Zelesnki le-a cerut aliaților europeni și americani să sancționeze mai dur Rusia. Acesta îi critică, din nou, pe europeni, despre care spune că „au făcut multe”, dar „nu au sancționat energia nucleară rusească”.

„Sancțiuni totale înseamnă totale. Președintele Trump a luat măsuri ferme sancționând Lukoil și Rosneft. Îi suntem recunoscători. El poate sancționa toată energia lor, în special energia nucleară. Și va fi un mesaj puternic pentru europeni. Europenii au făcut multe. Dar încă nu au sancționat energia nucleară rusească, Rosatom, persoanele și rudele lor, copiii lor, care trăiesc din banii lor în Europa, în Statele Unite, care plătesc cu aceste profituri pentru educația lor la universitățile europene, care dețin proprietăți imobiliare în Statele Unite. O mulțime de proprietăți imobiliare. Ei susțin financiar copii și rude de pretutindeni. Du-te dracului în Rusia. Du-te acasă. Nu respecți pe nimeni în Statele Unite. Nu respecți regulile. Nu respecți democrația. Nu respecți Ucraina sau Europa. Du-te acasă”, a mai scris Zelenski.

Noi negocieri de pace la Geneva

Echipa de negociatori a Ucrainei s-a îmbarcat luni la bordul unui tren internaţional cu destinaţia Geneva, în Elveţia, pentru a participa, începând de marţi, la a treia rundă de contacte trilaterale cu Rusia şi SUA destinate să ducă la o soluţionare negociată a războiului, a anunţat actualul şef al administraţiei prezidenţiale de la Kiev, Kirilo Budanov, fostul şef al Direcţiei principale de informaţii a Ministerului Apărării ucrainean (GUR), citat de EFE, potrivit Agerpres.

"În drum spre Geneva", a transmis într-o postare pe contul său de pe platforma X Budanov, care spune că va profita de călătoria cu trenul pentru a discuta cu restul membrilor delegaţiei despre "lecţiile" istoriei ucrainene şi a "trage concluziile corecte".

La fel ca restul populaţiei, liderii ucraineni sunt nevoiţi să plece în străinătate cu trenul sau cu maşina din cauză că spaţiul aerian este închis de la începutul războiului declanşat odată cu invazia pe scară largă a Rusiei în 2022.

"Ucraina trebuie să-şi apere interesele", subliniază Budanov în mesajul său, sub o fotografie în care apare lângă un tren alături de ministrul adjunct de externe Serghei Kisliţa şi actualul nr.2 al GUR, Vadim Skibiţki, ceilalţi doi membri ai delegaţiei ucrainene.

După ce delegaţia Rusiei a fost formată exclusiv din militari în cele două runde anterioare de contacte trilaterale, care au avut loc în Emiratele Arabe Unite (EAU) în acest an, Moscova l-a desemnat ca şef al echipei sale pentru contactele de la Geneva pe consilierul cultural şi ideologul Kremlinului, Vladimir Medinski.

Principalul obstacol în calea unui acord la rundele anterioare de discuţii a fost regiunea Doneţk (est), unde Rusia controlează 75% din teritoriu şi cere trupelor ucrainene să se retragă din restul regiunii, mai exact din centura de fortăreţe, între care Sloviansk şi Kramatorsk, cu rol crucial în apărarea ucraineană, cerere respinsă de autorităţile de la Kiev.

Revenirea lui Medinski - care a fost principalul emisar al Kremlinului la reuniunile anterioare - în echipa de negociatori a Rusiei pare să indice că la Geneva vor fi abordate din nou chestiuni mai mult politice şi ideologice.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că schimbarea şefului delegaţiei ruse la discuţiile de la Geneva indică intenţia Moscovei de a amâna adoptarea vreunei decizii importante.

Într-o declaraţie făcută în weekend pe marginea Conferinţei de Securitate de la Munchen, Zelenski a afirmat că Kievul contează foarte mult pe prezenţa părţii americane la discuţiile de la Geneva, conform Unian.