A doua rundă de discuții de la Abu Dhabi pentru pace în Ucraina va începe cu tensiuni după atacuri „masive” asupra Kievului

Publicat acum 43 minute

Oficiali ucraineni și ruși se vor întâlni miercuri la Abu Dhabi pentru a doua rundă de discuții intermediate de administrația Donald Trump. Discuțiile au loc într-un context extrem de tensionat, după ce Rusia a lansat, în ultimele ore, unul dintre cele mai ample atacuri aeriene din această iarnă. Aproximativ 450 de drone și peste 70 de rachete au lovit Ucraina, vizând în special infrastructura energetică și orașe mari, inclusiv capitala Kiev. Bombardamentele au avut loc în plină iarnă, când temperaturile au scăzut până la minus 20 de grade Celsius, scrie The Guardian.

Trump a avut un ton optimist în ultimele săptămâni, afirmând că se întrevede un final al războiului.

Dacă discuțiile eșuează din nou, războiul de patru ani este probabil să continue până când una dintre părți este forțată să cedeze.

Rusia a lansat în noaptea de luni spe marți „cel mai puternic” atac din acest an asupra infrastructurii energetice deja grav afectate a Ucrainei, a anunțat Kievul marți. Ucraina a spus că Rusia a atacat cu 71 de rachete și 450 de drone de atac. Șase persoane au fost rănite în capitala Kiev, potrivit autorităților, iar un atac cu dronă asupra orașului sudic Zaporojie a ucis doi adolescenți și a rănit cel puțin 11 oameni.

Ministrul Apărării din Rusia a transmis că a lansat „o lovitură masivă” împotriva „instalațiilor energetice”.

Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, atacul a încălcat acordul Rusiei cu Trump de a se abține de la atacuri asupra sistemelor energetice ale Ucrainei în plină iarnă geroasă; iar încetarea focului, pe care Trump a anunțat-o pentru prima dată joi, ar fi trebuit să rămână în vigoare până vineri, relatează Luke Harding.

În declarații după ultimele atacuri, Trump i-a cerut lui Vladimir Putin să „pună capăt războiului”, adăugând că „și-ar dori” ca omologul său rus să prelungească scurta pauză a atacurilor, însă a spus că noile lovituri nu reprezintă o încălcare a angajamentului pe care Putin i l-a făcut. „Acceptăm orice, pentru că acolo este foarte, foarte frig”, a spus Trump. „Dar [angajamentul] a fost duminică și el a mers de duminică până duminică.”

Temperaturile în timpul nopții au coborât la minus 19 grade în Kiev și la minus 23 de grade în Harkov, iar peste 1.100 de clădiri rezidențiale au rămas fără căldură în Kiev.

„A profita de cele mai reci zile ale iernii pentru a teroriza oamenii este mai important pentru Rusia decât întoarcerea la diplomație”, a spus Zelenski, denunțând atacul. El a afirmat că Rusia „a ignorat încă o dată eforturile părții americane” și a scris pe X că atacul înseamnă că discursul negociatorilor săi „va fi revizuit”.

La o conferință de presă comună cu Zelenski, desfășurată marți, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus că „atacurile rusești precum cele de aseară nu indică seriozitate în privința păcii”. O alertă aeriană a răsunat în toată capitala în timpul vizitei sale. Rutte a declarat că Ucraina este pregătită „să joace corect” și să ajungă la un acord cu partea rusă, dar a adăugat că atacul este „un semnal cu adevărat rău” înaintea unor negocieri viitoare.

Zelenski a spus presei că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă o parte-cheie a garanțiilor de securitate, însă a subliniat că cel mai important este ce „ar fi europenii pregătiți să facă dacă Rusia ne va ataca din nou și ce vor face americanii”. Rutte a fost de acord că Ucraina are nevoie de angajamente obligatorii și garanții de securitate în cazul unei viitoare agresiuni ruse.

În baza unei propuneri discutate între oficiali ucraineni, europeni și americani, Kievul a convenit cu aliații occidentali că încălcări repetate ale oricărui viitor armistițiu de către Rusia ar duce la un răspuns militar coordonat SUA - Europa, au declarat surse informate despre discuții pentru Financial Times.

Oficiali ruși au declarat că bombardamentele ucrainene au ucis trei persoane în orașul Nova Kakhovka. Autoritățile instalate de Kremlin au spus că în atac au fost lovite o clădire și un magazin de fructe. Nova Kakhovka a căzut în mâinile forțelor ruse în primele zile ale invaziei din 2022.