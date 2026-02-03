Reacţia lui Trump după ce Rusia a bombardat din nou infrastructura Ucrainei, deşi preşedintele SUA anunţase un armistiţiu energetic

Președintele american Donald Trump. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump nu a fost „surprins” să afle că Rusia a reluat atacurile intense asupra Ucrainei, la doar câteva ore după ce s-a lăudat că a negociat un armistițiu energetic cu președintele rus Vladimir Putin. „Am vorbit cu președintele despre asta și, din păcate, n-a fost surprins”, a declarat secretarul de presă de la Casa Albă, Karoline Leavitt, notează Kiev Post.

Rusia a dezlănțuit, în noaptea de luni spre marți, peste 450 de drone și aproximativ 70 de rachete asupra Kievului și a altor orașe ucrainene, rănind cel puțin nouă persoane și întrerupând curentul la mii de clădiri, pe măsură ce temperaturile au scăzut sub -20°C.

Oleh Şniehubov, guvernatorul regional al orașului Harkov, a declarat că 60% dintre consumatorii din regiune au rămas fără electricitate în urma bombardamentului de peste noapte, care a durat „aproape cinci ore la rând” și în care s-au folosit rachete balistice, drone și muniții cu fragmentație.

Luni seară, Trump se lăudase că l-a convins pe Putin să promită că se va abține de la atacuri asupra Kievului și a altor orașe.

„L-am întrebat dacă nu va trage timp de o săptămână. Nicio rachetă nu va intra în Kiev sau în alte orașe și a fost de acord să o facă. Deci e ceva”, a spus el în Biroul Oval.

„Cred că ne descurcăm foarte bine cu Ucraina și Rusia. Pentru prima dată spun asta”, a adăugat președintele SUA. „Cred că vom avea, poate, vești bune.”

Cum a reacţionat şi Zelenski

Fie Rusia crede acum că există patru zile incomplete într-o săptămână în loc de șapte, fie pariază de fapt doar pe război și așteaptă cele mai reci zile ale acestei ierni”, a declarat președintele Volodimir Zelenski marți, după atacurile amploare.

„Credem că acest atac rusesc încalcă în mod clar ceea ce a discutat partea americană și trebuie să existe consecințe.”

Andrii Şbiha, ministrul de externe, a declarat: „Putin a așteptat ca temperaturile să scadă și a adunat drone și rachete pentru a-și continua atacurile genocidale împotriva poporului ucrainean.”

„Nici eforturile diplomatice anticipate de la Abu Dhabi în această săptămână, nici promisiunile sale făcute Statelor Unite nu l-au împiedicat să continue teroarea împotriva oamenilor obișnuiți în cea mai grea iarnă”, a adăugat el.

Atacurile rusești au avut loc în ajunul următoarei runde planificate de negocieri tripartite pentru încheierea războiului și coincid cu discuțiile despre un armistițiu privind loviturile asupra infrastructurii energetice, adoptat de Rusia și Ucraina la solicitarea lui Trump.

Delegația Ucrainei urmează să se întâlnească miercuri cu emisarii SUA și ai Rusiei pentru discuțiile de pace de la Abu Dhabi, dar Zelenski a declarat marți că planurile Kievului vor fi „ajustate” după bombardamente.