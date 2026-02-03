Kievul, sub atac cu rachete rusești după ce Trump spune că SUA ar putea avea „vești bune” privind conflictul

La Kiev, unde temperaturile nocturne au coborât aproape de -20 de grade Celsius, martorii au relatat explozii puternice după miezul nopții, spunând că au fost lansate rachete și drone. sursa foto: Getty

Forțele ruse au atacat marți dimineață capitala Ucrainei, Kiev, al doilea oraș ca mărime, Harkov, precum și alte centre urbane, au anunțat oficialii, declanșând incendii și provocând noi avarii infrastructurii energetice. Patru persoane au fost rănite, potrivit autorităților din cele două mari orașe, relatează The Guardian.

Loviturile au provocat pagube în cinci districte ale capitalei, fiind afectate trei blocuri de locuințe și o clădire în care funcționa o grădiniță, a transmis pe Telegram șeful administrației militare a orașului, Tymur Tkachenko. Imagini distribuite pe rețelele sociale arată un apartament de la etajele superioare ale unui bloc din Kiev cuprins de flăcări.

Primarul din Harkov, Ihor Terekhov, a declarat că atacurile au vizat infrastructura energetică și a cerut decizii ferme pentru a preveni înghețarea sistemelor de încălzire.

„Scopul este evident: să provoace distrugeri maxime și să lase orașul fără căldură în frigul sever”, a scris el pe Telegram. Postul public Suspilne a relatat, de asemenea, că atacurile rusești au întrerupt alimentarea cu energie electrică în două orașe din regiunea Harkov, Izium și Balakliia, și au lovit două blocuri de locuințe în orașul Sumî, din nordul țării.

Președintele american Donald Trump a declarat anterior că administrația sa ar putea avea în curând vești bune în demersul de a pune capăt războiului din Ucraina.

„Cred că ne descurcăm foarte bine cu Ucraina și Rusia. Pentru prima dată spun asta”, le-a declarat Trump jurnaliștilor, luni, în Biroul Oval. „Cred că, poate, vom avea niște vești bune”.

Atacurile rusești au avut loc în ajunul următoarei runde planificate de negocieri tripartite pentru încheierea războiului și coincid cu discuțiile despre un armistițiu privind loviturile asupra infrastructurii energetice, adoptat de Rusia și Ucraina la solicitarea lui Trump.

Rusia a anunțat că armistițiul s-a încheiat duminică, în timp ce Ucraina susține că acesta urma să continue timp de o săptămână începând cu 30 ianuarie.

Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia a respectat în mare parte armistițiul și nu a efectuat lovituri țintite cu rachete sau drone asupra infrastructurii energetice în ultimele 24 de ore, însă bombardamentele constante au afectat facilități energetice din apropierea liniei frontului.

Potrivit Financial Times, care citează surse informate, Ucraina a convenit cu partenerii occidentali că orice încălcare repetată a unui viitor acord de încetare a focului de către Rusia ar declanșa un răspuns militar coordonat din partea Europei și a Statelor Unite. Reuters precizează că nu a putut verifica imediat informația.

Zelenski a afirmat că este „realist să se ajungă la o pace demnă și durabilă”, înaintea discuțiilor dintre oficiali ucraineni, ruși și americani, programate să înceapă miercuri, la Abu Dhabi, și să dureze două zile.

„Ucraina este pregătită pentru pași reali”, a declarat președintele ucrainean.

Un oficial de la Casa Albă a anunțat că emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, va participa la negocieri. Delegația ucraineană va avea, de asemenea, întâlniri bilaterale cu oficiali americani în aceste două zile, a precizat Zelenski.

Rusia a reiterat că va considera desfășurarea oricăror forțe militare străine sau infrastructuri militare în Ucraina drept o intervenție externă inacceptabilă și va trata aceste forțe ca ținte legitime, a transmis luni Ministerul rus de Externe, citându-l pe ministrul Serghei Lavrov. Moscova a afirmat în repetate rânduri că nu va tolera prezența unor astfel de trupe pe teritoriul ucrainean.

Decizia Uniunii Europene de săptămâna trecută de a interzice importurile de gaze rusești este „100% solidă din punct de vedere juridic”, a declarat comisarul european pentru energie, adăugând că aceasta va împiedica Rusia să folosească energia ca armă.

„Am spus că nu vom mai contribui indirect la finanțarea războiului lui (Vladimir) Putin în Ucraina prin cumpărarea de gaze”, a afirmat Dan Jorgensen, luni, la Lisabona, după o întâlnire cu ministrul portughez al energiei. „Asta înseamnă, de asemenea, că Rusia nu mai poate șantaja statele membre ale UE folosind energia împotriva noastră”.

Germania a reținut cinci persoane suspectate că au operat o rețea care exporta bunuri către companii din industria de apărare rusă, încălcând sancțiunile impuse de UE în contextul războiului, au anunțat, luni, procurorii federali germani.

Potrivit acestora, gruparea ar fi organizat 16.000 de transporturi, în valoare totală de aproximativ 30 de milioane de euro, din februarie 2022 până în prezent, iar activitățile de achiziție ar fi fost coordonate de agenții de stat ruse.

Ambasada Rusiei la Berlin nu a răspuns până acum solicitării Reuters de a comenta acuzațiile.