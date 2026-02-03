Mark Rutte, către ucraineni: „Pentru a putea ajunge la un acord de pace în Ucraina, trebuie luate niște decizii grele”

Mark Rutte, aici alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, spune că garanțiile de securitate pentru Ucraina „sunt solide”. Foto: Getty Images

Încheierea unui acord de pace care să pună capăt războiului din Ucraina va necesita luarea unor „decizii grele”, a spus marți secretarul general NATO, Mark Rutte, în cadrul unei întâlniri avute la Kiev cu parlamentari ucraineni, informează CNN.

„Garanțiile de securitate sunt solide. Iar asta e ceva crucial, pentru că știm că, pentru a se putea ajunge la acord care să pună capăt acestui teribil război, trebuie luate niște decizii grele”, a spus Rutte.

Mark Rutte a subliniat, în discursul rostit în fața parlamentarilor de la Kiev, că aliații NATO ai Ucrainei au anunțat că vor desfășura trupe în Ucraina, odată ce se va ajunge la un acord de pace.

„Trebuie să știți că această pace va fi una de durată, nu pentru că s-au semnat niște hârtii, ci pentru că acesta se bazează pe niște forțe puternice”.

Totodată, Rutte a precizat că prin programul de asistență militară a NATO, țările alianței furnizează Ucrainei în jur de 75% din totalul rachetelor antiaeriene Patriot ale Ucrainei, precum și 90% din cadrul altor sisteme antiaeriene.

Mark Rutte le-a solicitat țărilor NATO „să caute adânc” prin depozitele de muniții pentru a asigura necesarul de armament Ucrainei.