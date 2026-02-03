FT: Dacă Rusia nu va respecta acordul de pace în Ucraina, NATO va intra în Ucraina în 24 de ore. SUA, după 72

Ucraina și partenerii săi occidentali au ajuns la un acord privind un răspuns militar la o posibilă încălcare de către Moscova a viitorului acord de încetare a focului, relatează Financial Times.

Planul prevede un răspuns militar ucrainean și un avertisment diplomatic în termen de 24 de ore de la o provocare rusească.

Dacă acțiunile militare continuă după aceasta, o a doua fază de intervenție va fi lansată folosind forțe dintr-o „coaliție a celor dispuși”, inclusiv state membre ale UE, Regatul Unit, Norvegia, Islanda și Turcia, au declarat surse pentru FT.

În cazul în care provocările rusești escaladează și se transformă într-un atac la scară largă, acțiunile militare coordonate ale forțelor susținute de Occident, inclusiv armata americană, vor începe la 72 de ore de la încălcarea inițială a armistițiului, spun oficialii.

În decembrie 2025, s-a aflat că planul de pace în 20 de puncte includea prevederi care stipulau un pact de neagresiune între Rusia și Ucraina, cu monitorizarea situației de-a lungul liniei de contact și garanții de securitate pentru Kiev din partea SUA, NATO și Europa, similare articolului 5 din Organizația Tratatului Atlanticului de Nord. În cazul unei repetate invazii rusești, conform acestei clauze, ar urma un răspuns militar și reimpunerea de sancțiuni.

Cum va răspunde Europa la un atac rus în Ucraina

Acest scenariu a fost discutat în decembrie și ianuarie și a prevăzut un răspuns cu mai multe niveluri la o posibilă încălcare de către Rusia a armistițiului convenit. Mai exact, oficiali au discutat detaliile planului la Paris în decembrie, iar pe 3 ianuarie au avut loc discuții la Kiev între consilierii pe probleme de securitate națională ai țărilor dispuse să participe la coaliție.

Potrivit surselor FT, președintele Volodimir Zelenski a ridicat, de asemenea, problema a ceea ce SUA era dispusă să ofere Ucrainei drept garanții în timpul întâlnirii sale cu președintele Donald Trump la Mar-a-Lago în decembrie.

Săptămâna trecută, secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat că, în urma negocierilor, Washingtonul și aliații săi europeni au ajuns la un acord general privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. „În practică, aceste garanții de securitate echivalează cu desfășurarea unui contingent limitat de trupe europene - în principal franceze și britanice - și garanții de securitate americane”, a explicat secretarul de stat.

Forța „de descurajare” condusă de Europa va oferi „măsuri pentru a spori securitatea în aer, pe mare și pe uscat” după încetarea focului, cu sprijinul serviciilor de informații și logistic al SUA, au declarat liderii aliaților Kievului într-un comunicat în urma unei întâlniri de la Paris la începutul lunii ianuarie.