Lavrov: „Propunerile Rusiei nu se limiteaza la Ucraina”. Kremlinul anunță că vrea „Novorossia”. Ce înseamnă asta pentru România

Foto: Profimedia Images

Serghei Lavrov, șeful diplomației lui Putin, pornește o nouă ofensivă înainte de stabilirea detaliilor din nou plan de pace al americanilor și vorbește din nou de anexarea la Rusia a unor părți mari din Ucraina, inclusiv a unor teritorii care nu sunt ocupate în prezent de statul agresor. Dacă Rusia ar obține teritoriile pe care le pretinde - adică așa-zisa „Novorossia” - ea ar ajunge la granițele României.

„Rusia a transmis Statelor Unite propuneri suplimentare privind garanțiile colective de securitate, care nu se limitează doar la Ucraina

(...)

Astăzi, regimul de la Kiev (felul în care se referă reprezentanții dictaturii de la Kremlin la guvernul ales democratic al Ucrainei – n. red.) nu poate și în niciun fel nu reprezintă interesele locuitorilor din Novorossia (teritoriu întins din sud-estul Ucrainei pe care Rusia dorește să-l anexeze), Donbas și, desigur Crimeea. Prin urmare nu ar trebui să existe standarde duble”, a declarat reprezentantul statului agresor.

Lavrov a mai spus și că a discutat cu administrația Trump despre un dictat pe care ar trebui să-l impună Ucrainei în privința statutului său internațional – regimul de la Kremlin cere ca Ucraina să devină „stat nealiniat, neutru și fără arme nucleare”.

„Acum, în negocierile noastre cu americanii privind problema ucraineană, eu personal cred că neînțelegerile și confuziile au fost eliminate. Înțelegerea la care s-a ajuns se bazează pe propunerile pe care președintele (dictatorul - n. red.) Putin le formulase deja, în general, în iunie 2024, cu privire la principiul soluționării conflictului ucrainean. Înainte de Alaska, Steve Witkoff a fost, de asemenea, la Moscova și a adus propuneri care au pus bazele înțelegerii de la Anchorage.

Sensul acestor înțelegeri este că Ucraina trebuie să revină la fundamentele statalității sale care sunt nealinierea, neutralitatea și absența armelor nucleare”, a continuat Lavrov. El a vorbit despre prevederea din schița de acord de pace care prevedea că Ucraina nu poate adera la NATO.

Ucrainenii s-au opus acestui punct și au motivat prin faptul că aderarea la NATO a țării este înscrisă în constituție. Lavrov a spus că „noi recunoșteam o altă Ucraină”.

Ce este „Novorossia” și de ce o vrea Rusia cu disperare

Planul imperialist al Rusiei, crearea așa-zisei regiuni „Novorossia” (Noua Rusie, denumită așa de Imperiul Rus începând cu sfârșitul secolului al XVIII-lea - n. red.) include ocuparea întregii părți de sud și est a Ucrainei, inclusiv sudul Basarabiei istorice, ceea ce ar aduce Rusia direct la granița României. Nu este încă clar cât de mult sunt americanii dispuși să cedeze în fața dictatorului rus, însă e evident că acesta va avea ridica aceste pretenții teritoriale.

Politica imperialistă a Rusiei presupune eliminarea accesului Ucrainei la Marea Neagră și, prin extensie, eliminarea capacității acesteia de a face comerț.

Ce urmărește regimul de la Kremlin este, pe de-o parte să captureze o regiune strategică, practic jumătate din Ucraina, de unde va avea obține capacitatea de a amenința direct flancul estic și de sud al NATO, și pe de altă parte să facă din Ucraina un stat dependent de facto de Rusia - fără accesul său la porturi și la Marea Neagră, statul ucrainean devine neviabil.

Novorossia ar include, astfel, o serie de importante regiuni ucrainene, pe lângă cele deja ocupate și pe care Rusia susține că le-a anexat. Astfel, pe lângă Donețk, Lugansk, Zaporojie, Herson și Crimeea, rușii ar vrea să mai cucerească și regiunile Harkov, Dnipropetrovsk, Mikolaiv și Odesa.

Pentru România asta, înseamnă revenirea Rusiei direct la granițele sale prin anexarea regiunii Odesa, care include Basarabia istorică (sudul regiunii, Bugeac – n. red.) și orașul-port Cetatea Albă.

Foto: ISW

Novorossia istorică (în jurul anului 1791) - negru: granițele contemporane ale țărilor; roșu: granițele regiunii Novorossia în timpul Imperiului Rus. Hartă: Adrian Dumitru/Antena 3 CNN.

Este scenariul pe care l-a urmărit și Hitler în 1938, prin anexarea sudeților cehoslovaci, acțiune prin care statul cehoslovac a devenit neviabil și putea sfârși doar prin a deveni un vasal al Germaniei naziste sau prin a fi ocupată și dezmembrată complet, așa cum s-a și întâmplat.

În plus ar „reîmplini” vechiul vis al imperialiștilor ruși de a pune mâna pe accesul la gurile Dunării.

În prezent, Odesa este un port cheie pentru Ucraina - este cel prin care se fac transporturile de grâne ale țării. Rușii au și alte interese economice când vine vorba de Odesa - înainte de război, o conductă de 2.500 de kilometri făcea legătura între orașul rus Togliatti și Odesa, iar prin ea circulau, anual, 2,5 milioane de tone de amoniac. Operațiunile au încetat după declanșarea invaziei.

Statul agresor vrea să fie implicat și în garanțiile de securitate

„Când vine vorba de garanţiile de securitate, nu ne putem limita doar la Ucraina. Este inutil să se discute fără noi, nu ştim ce a vorbit Zelenski cu europenii. Am transmis colegilor noștri americani propuneri suplimentare care priveau garanțiile colective de securitate. Înțelegem că, discutând despre garanțiile de securitate, nu ne putem limita doar la Ucraina.

Propunerile pe care Zelenski și stăpânii săi din Europa de Vest le-au elaborat, nimeni nu ni le-a arătat încă.

Dar dacă credem ceea ce spun ei în mass-media, aceste propuneri, ar include, pe lângă anunțul unei zone demilitarizate de-a lungul tuturor liniilor frontierei și crearea unui fel de zonă-tampon pe ambele părți ale graniței, unde nu vor exista arme grele. Dar este inutil să se discute totul fără noi”, a continuat Lavrov.