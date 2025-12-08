Zelenski, după vizita la Londra: Rusia vrea teritorii pe care pur și simplu nu le poate deține. Nu cred în "garanții contra teritorii"

Zelenski a enumerat pretențiile teritoriale ale Rusiei, centrala de la Zaporojie, finanțarea reconstrucției post-război și garanțiile de securitate între problemele care stau în calea păcii. Foto: Getty Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a detaliat situația în care se află demersurile pentru pace, după ce s-a întâlnit, luni, la Londra, cu trei dintre cei mai puternici aliați ai săi, premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.

Zelenski a enumerat centrala de la Zaporojie, controlată de ruși, pretențiile teritoriale ale Rusiei în Donbas, chestiunea finanțării reconstrucției țării după război și garanțiile de securitate pentru Ucraina drept problemele care, nesoluționate, împiedică încheierea unui acord de pace.

"În ceea ce privește centrala nucleară din Zaporojie, da, este ocupată acum și toată lumea înțelege asta. Nu sunt sigur că Rusia înțelege, dar le spunem partenerilor noștri că fără noi această centrală nu poate funcționa corect.

Deci, acest lucru necesită discuții suplimentare. Dar, per total, este corect să spunem că cele mai sensibile probleme sunt legate de Donbas, de centrala nucleară Zaporojie, de finanțarea (reconstrucției) și de garanțiile de securitate", a spus el, conform BBC.

El a fost întrebat "cât de substanțiale" trebuie să fie garanțiile de securitate pentru Kiev, pentru ca țara să fie de acord să cedeze Rusiei teritorii pe care nu le-a cucerit încă.

Zelenski: Am auzit de multe ori de schimbul de teritorii, dar nu sunt sigur că e abordarea corectă

"Să nu fim atât de pesimiști spunând că (Rusia) nu le-a cucerit 'încă'. Asta nu înseamnă că vor cuceri ceva, chiar dacă situația de pe front este foarte dificilă.

În al doilea rând, problema pe care încercăm să o rezolvăm acum nu este 'hai să schimbăm teritorii pentru garanții de securitate'.

Am auzit de multe ori discuții despre schimbul unor zone cu altele, dar nu sunt sigur că aceasta este abordarea corectă.

Există teritorii pe care Rusia pur și simplu nu le poate deține: zone mici în direcția Harkov și pe direcția Sumî.

Este o problemă dificilă, pentru că, dacă înghețăm (conflictul) de-a lungul liniei de contact actuale, ce se întâmplă cu acele zone?

Despre asta discutăm. După cum am spus, chestiunea teritorială este complexă în general, iar aceasta este doar o parte a ei.

Desigur, cea mai dificilă parte este că Rusia vrea să acapareze din Donbasul nostru, în special o parte din regiunea Donețk, și face tot ce poate pentru a realiza acest lucru, punând presiune pe noi.

Rușii vor continua să folosească toate instrumentele disponibile: tactici informaționale, diplomatice și de câmpul de luptă.

Noi trebuie să apărăm ceea ce este al nostru", a răspuns el.